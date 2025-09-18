Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 18 сентября
Какой сегодня праздник: 18 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире проверяют качество воды и вспоминают первую любовь, в 1938 году на полуострове Ямал наступил "черный день", а в 1941 в Красной Армии появилось понятие "гвардейская часть". А еще 18 сентября родилась актриса немого кино Грета Гарбо.Что празднуют в РоссииТолько один процент Н2О на земле пригоден для питья, а для создания литра пива нужно целых 75 литров воды. Занимательные факты к Всемирному дню мониторинга качества воды, который отмечается в разных странах мира 18 сентября.Еще сегодня отмечают День первой любви. Психологи уверяют, что первая любовь очень редко длится долго, но влияет на всю жизнь. Кстати, парень может полюбить девушку всего за несколько минут, а вот барышням для этого нужно больше времени. Все потому, что женщины накопили в ДНК инстинктивную потребность защитить себя и потомство, что до сих пор диктует осмотрительность при выборе партнера.Кроме того, сегодня можно отмечать Международный день электронной книги, День запахов пряностей для глинтвейна, День женской дружбы. Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Федора, Максима.Знаменательные событияВ 1723 году первый президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия – одного из самых узнаваемых зданий в Америке, местопребывания Конгресса страны в Вашингтоне. Строительство грандиозного здания в стиле неоклассицизма велось несколькими поколениями архитекторов и заняло около 107 лет с перерывами.В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Полоса затемнения захватила расстояние от Южного Ямала до реки Игарка шириной до 250 и длиной до 600 километров. Тем, кто оказался в эпицентре, просто почудилось, что средь бела дня наступила ночь: около 8 часов утра безоблачное небо сначала начало темнеть, затем его цвет сменился на красно-бурый, в 10:30 полуостров погрузился в непроглядную тьму. К полудню на северо-западе полуострова начала виднеться узкая полоса света, которая вновь растворилась во тьме уже через час. Только к 13:00 начался второй за день рассвет, тьма рассеялась, а небо вновь стало безоблачным.В 1941 в Красной Армии введено понятие "гвардейская часть". Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского выступа. Эта армейская наступательная операция красноармейцев, которая стала первым фактическим поражением Вермахта в ходе Второй мировой войны.Кто родился18 сентября 1819 года родился французский химик и механик, астроном, член Парижской Академии наук Жан Бернар Леон Фуко. Он известен, прежде всего, как создатель маятника Фуко – который используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Также Фуко изобрел гироскоп – устройство, которое способно реагировать на изменение углов ориентации тела.В 1905 году родилась шведская и американская актриса немого кино Грета Гарбо, которая в 1954 году получила почетную премию "Оскар" за большой вклад в развитие киноискусства. Самыми известными немыми картинами Гарбо были "Поток", "Плоть и дьявол" и "Любовь". Гарбо вела светскую жизнь, однако редко давала автографы и не присутствовала на премьерах своих фильмов.
Какой сегодня праздник: 18 сентября

Что празднуют в России и в мире 18 сентября

00:00 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире проверяют качество воды и вспоминают первую любовь, в 1938 году на полуострове Ямал наступил "черный день", а в 1941 в Красной Армии появилось понятие "гвардейская часть". А еще 18 сентября родилась актриса немого кино Грета Гарбо.

Что празднуют в России

Только один процент Н2О на земле пригоден для питья, а для создания литра пива нужно целых 75 литров воды. Занимательные факты к Всемирному дню мониторинга качества воды, который отмечается в разных странах мира 18 сентября.
Еще сегодня отмечают День первой любви. Психологи уверяют, что первая любовь очень редко длится долго, но влияет на всю жизнь. Кстати, парень может полюбить девушку всего за несколько минут, а вот барышням для этого нужно больше времени. Все потому, что женщины накопили в ДНК инстинктивную потребность защитить себя и потомство, что до сих пор диктует осмотрительность при выборе партнера.
Кроме того, сегодня можно отмечать Международный день электронной книги, День запахов пряностей для глинтвейна, День женской дружбы. Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Федора, Максима.

Знаменательные события

В 1723 году первый президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия – одного из самых узнаваемых зданий в Америке, местопребывания Конгресса страны в Вашингтоне. Строительство грандиозного здания в стиле неоклассицизма велось несколькими поколениями архитекторов и заняло около 107 лет с перерывами.
В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Полоса затемнения захватила расстояние от Южного Ямала до реки Игарка шириной до 250 и длиной до 600 километров. Тем, кто оказался в эпицентре, просто почудилось, что средь бела дня наступила ночь: около 8 часов утра безоблачное небо сначала начало темнеть, затем его цвет сменился на красно-бурый, в 10:30 полуостров погрузился в непроглядную тьму. К полудню на северо-западе полуострова начала виднеться узкая полоса света, которая вновь растворилась во тьме уже через час. Только к 13:00 начался второй за день рассвет, тьма рассеялась, а небо вновь стало безоблачным.
В 1941 в Красной Армии введено понятие "гвардейская часть". Это решение было принято через несколько дней после успешной ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского выступа. Эта армейская наступательная операция красноармейцев, которая стала первым фактическим поражением Вермахта в ходе Второй мировой войны.

Кто родился

18 сентября 1819 года родился французский химик и механик, астроном, член Парижской Академии наук Жан Бернар Леон Фуко. Он известен, прежде всего, как создатель маятника Фуко – который используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли. Также Фуко изобрел гироскоп – устройство, которое способно реагировать на изменение углов ориентации тела.
В 1905 году родилась шведская и американская актриса немого кино Грета Гарбо, которая в 1954 году получила почетную премию "Оскар" за большой вклад в развитие киноискусства. Самыми известными немыми картинами Гарбо были "Поток", "Плоть и дьявол" и "Любовь". Гарбо вела светскую жизнь, однако редко давала автографы и не присутствовала на премьерах своих фильмов.
 
Лента новостейМолния