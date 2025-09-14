https://crimea.ria.ru/20250914/zheleznodorozhnaya-infrastruktura-povrezhdena-pod-kievom-1149433732.html

Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом

Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом

Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця". РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T07:39

2025-09-14T07:39

2025-09-14T07:52

новости

железная дорога

киев

происшествия

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149277893_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_df01e2da2119f72f63f8b454d7236a74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця".По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.По информации издания, в момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд, следовавший из Харькова в польский Перемышль – сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва. Также местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, железная дорога, киев, происшествия, поезд