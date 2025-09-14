https://crimea.ria.ru/20250914/zheleznodorozhnaya-infrastruktura-povrezhdena-pod-kievom-1149433732.html
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця".По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.По информации издания, в момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд, следовавший из Харькова в польский Перемышль – сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва. Также местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
Под Киевом чрезвычайная ситуация из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры
07:39 14.09.2025 (обновлено: 07:52 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця".
"Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов будут курсировать по измененному маршруту", – сообщает Telegram-канал украинской железной дороги.
По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.
"Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации издания, в момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд, следовавший из Харькова в польский Перемышль – сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва. Также местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.
