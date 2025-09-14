Рейтинг@Mail.ru
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця". РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T07:39
2025-09-14T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця".По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.По информации издания, в момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд, следовавший из Харькова в польский Перемышль – сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва. Также местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.
Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом

Под Киевом чрезвычайная ситуация из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры

07:39 14.09.2025 (обновлено: 07:52 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Киевом в результате чрезвычайной ситуации повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает "Укрзализниця".
"Из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов будут курсировать по измененному маршруту", – сообщает Telegram-канал украинской железной дороги.
По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.
"Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации издания, в момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд, следовавший из Харькова в польский Перемышль – сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва. Также местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.
