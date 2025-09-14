https://crimea.ria.ru/20250914/v-starom-krymu-otmechayut-khachverats--prazdnik-vozdvizheniya-kresta-1149425391.html
В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
Армянская церковь отмечает один из своих главных календарных праздников – Хачверац, или Воздвижение Креста Господня. Торжества пройдут в древнем монастыре Сурб... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T18:27
2025-09-14T18:27
2025-09-14T17:59
религия
сурб хач
армения
крым
новости крыма
христианство
общество
старый крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/10/1130094443_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c2ade6bdf00e8147f81517bbeba53231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Армянская церковь отмечает один из своих главных календарных праздников – Хачверац, или Воздвижение Креста Господня. Торжества пройдут в древнем монастыре Сурб Хач в Старом Крыму, рассказывает пресс-служба армянской общины республики.День начался с торжественной литургии в храме Сурб Ншан, после которой священнослужители и прихожане крестным ходом проследовали к монастырю Сурб Хач.Для паломников и туристов организовано транспортное сообщение: специальные автобусы курсируют по маршруту Симферополь – Старый Крым – Симферополь, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к духовной истории и красоте праздника.Для участников также проводят мастер-классы по народным танцам под руководством армянских ансамблей из Крыма и Ростова-на-Дону.Хачверац завершает цикл из пяти великих праздников Армянской апостольской церкви. Он посвящен памяти возвращения Креста Господня из персидского плена в Иерусалим и его воздвижению на Голгофе. Праздник всегда отмечается в воскресенье, которое выпадает на период с 11 по 17 сентября, и в этом году его встречают 14 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20210912/novaya-istoriya-obiteli-v-krymskom-monastyre-surb-khach-ustroyat-prazdnik-1120836729.html
армения
крым
старый крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/10/1130094443_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_919b65b03636fad184282dd66bfb5502.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, сурб хач, армения, крым, новости крыма, христианство, общество, старый крым
В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
Армянская община празднует Хачверац в монастыре Сурб Хач в Старом Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Армянская церковь отмечает один из своих главных календарных праздников – Хачверац, или Воздвижение Креста Господня. Торжества пройдут в древнем монастыре Сурб Хач в Старом Крыму, рассказывает пресс-служба армянской общины республики.
День начался с торжественной литургии в храме Сурб Ншан, после которой священнослужители и прихожане крестным ходом проследовали к монастырю Сурб Хач.
"Празднование сопровождается концертной программой, народными танцами и угощениями. Теплая ранняя осень создает атмосферу радушия и всеобъемлющей любви окружающего мира к гостям монастыря", – делятся в пресс-службе.
Для паломников и туристов организовано транспортное сообщение: специальные автобусы курсируют по маршруту Симферополь – Старый Крым – Симферополь, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к духовной истории и красоте праздника.
Для участников также проводят мастер-классы по народным танцам под руководством армянских ансамблей из Крыма и Ростова-на-Дону.
Хачверац завершает цикл из пяти великих праздников Армянской апостольской церкви. Он посвящен памяти возвращения Креста Господня из персидского плена в Иерусалим и его воздвижению на Голгофе. Праздник всегда отмечается в воскресенье, которое выпадает на период с 11 по 17 сентября, и в этом году его встречают 14 числа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.