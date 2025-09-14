https://crimea.ria.ru/20250914/v-starom-krymu-otmechayut-khachverats--prazdnik-vozdvizheniya-kresta-1149425391.html

В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста

Армянская церковь отмечает один из своих главных календарных праздников – Хачверац, или Воздвижение Креста Господня. Торжества пройдут в древнем монастыре Сурб...

2025-09-14T18:27

2025-09-14T18:27

2025-09-14T17:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Армянская церковь отмечает один из своих главных календарных праздников – Хачверац, или Воздвижение Креста Господня. Торжества пройдут в древнем монастыре Сурб Хач в Старом Крыму, рассказывает пресс-служба армянской общины республики.День начался с торжественной литургии в храме Сурб Ншан, после которой священнослужители и прихожане крестным ходом проследовали к монастырю Сурб Хач.Для паломников и туристов организовано транспортное сообщение: специальные автобусы курсируют по маршруту Симферополь – Старый Крым – Симферополь, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к духовной истории и красоте праздника.Для участников также проводят мастер-классы по народным танцам под руководством армянских ансамблей из Крыма и Ростова-на-Дону.Хачверац завершает цикл из пяти великих праздников Армянской апостольской церкви. Он посвящен памяти возвращения Креста Господня из персидского плена в Иерусалим и его воздвижению на Голгофе. Праздник всегда отмечается в воскресенье, которое выпадает на период с 11 по 17 сентября, и в этом году его встречают 14 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

