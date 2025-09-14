https://crimea.ria.ru/20250914/firmy-po-travle-krys-i-tarakanov-dolzhny-imet-litsenziyu-1149380158.html

Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию

Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию

Фирмы по оказанию населению услуг дератизации, дезинфекции и дезинсекции, которые работают в России, с 1 сентября 2024 года обязаны иметь специальную лицензию... РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T20:14

2025-09-14T20:14

2025-09-14T20:00

новости

роспотребнадзор

наталья пеньковская

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111736/18/1117361850_0:81:3073:1809_1920x0_80_0_0_3debe4b85ede25c7b0cb93a2661ef03b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Фирмы по оказанию населению услуг дератизации, дезинфекции и дезинсекции, которые работают в России, с 1 сентября 2024 года обязаны иметь специальную лицензию. И ее получают не все организации. Как в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.С начала года и по август включительно на крымском полуострове, по ее словам, было подано 136 заявлений от фирм на соискание лицензии, из них 93 субъекта, расположенных на территории Крыма и Севастополя, получили соответствующие лицензии.Она подчеркнула, что проверить, есть у той или иной фирмы лицензия, прежде чем вызвать ее для травли крыс или тараканов, можно в перечне предприятий, которые имеют юридический адрес на территории Крыма и Севастополя, который размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора в открытом доступе.Все лицензии по всей стране есть в едином федеральном реестре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, наталья пеньковская, новости крыма, крым