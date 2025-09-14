Рейтинг@Mail.ru
Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию
Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию
Фирмы по оказанию населению услуг дератизации, дезинфекции и дезинсекции, которые работают в России, с 1 сентября 2024 года обязаны иметь специальную лицензию... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Фирмы по оказанию населению услуг дератизации, дезинфекции и дезинсекции, которые работают в России, с 1 сентября 2024 года обязаны иметь специальную лицензию. И ее получают не все организации. Как в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.С начала года и по август включительно на крымском полуострове, по ее словам, было подано 136 заявлений от фирм на соискание лицензии, из них 93 субъекта, расположенных на территории Крыма и Севастополя, получили соответствующие лицензии.Она подчеркнула, что проверить, есть у той или иной фирмы лицензия, прежде чем вызвать ее для травли крыс или тараканов, можно в перечне предприятий, которые имеют юридический адрес на территории Крыма и Севастополя, который размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора в открытом доступе.Все лицензии по всей стране есть в едином федеральном реестре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию

Только часть фирм по травле насекомых смогли получить лицензию в Крыму и Севастополе

20:14 14.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Фирмы по оказанию населению услуг дератизации, дезинфекции и дезинсекции, которые работают в России, с 1 сентября 2024 года обязаны иметь специальную лицензию. И ее получают не все организации. Как в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.
С начала года и по август включительно на крымском полуострове, по ее словам, было подано 136 заявлений от фирм на соискание лицензии, из них 93 субъекта, расположенных на территории Крыма и Севастополя, получили соответствующие лицензии.

"Лицензированию не подлежит только та деятельность, если субъект хозяйствования проводит ее для себя. То есть он не оказывает услуги, а проводит эти работы для своих нужд", – сказала Пеньковская.

Она подчеркнула, что проверить, есть у той или иной фирмы лицензия, прежде чем вызвать ее для травли крыс или тараканов, можно в перечне предприятий, которые имеют юридический адрес на территории Крыма и Севастополя, который размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора в открытом доступе.
Все лицензии по всей стране есть в едином федеральном реестре.
