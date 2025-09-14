https://crimea.ria.ru/20250914/80-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-regionami-strany-za-noch-1149433520.html
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь - РИА Новости Крым, 14.09.2025
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.15 беспилотников были ликвидированы над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, 30 – над Брянской областью, 12 – над Смоленской, 10 – над Калужской, пять – над Новгородской, два – над Ленинградской и по одному – над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
