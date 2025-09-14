Рейтинг@Mail.ru
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T07:20
2025-09-14T07:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.15 беспилотников были ликвидированы над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, 30 – над Брянской областью, 12 – над Смоленской, 10 – над Калужской, пять – над Новгородской, два – над Ленинградской и по одному – над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
80 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь

80 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом и регионами страны за ночь

07:20 14.09.2025 (обновлено: 07:30 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
15 беспилотников были ликвидированы над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, 30 – над Брянской областью, 12 – над Смоленской, 10 – над Калужской, пять – над Новгородской, два – над Ленинградской и по одному – над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.
