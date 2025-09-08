https://crimea.ria.ru/20250908/pri-atake-vsu-na-park-v-donetske-postradali-shest-chelovek-1149276001.html
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 08.09.2025
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава...
2025-09-08T00:20
2025-09-08T00:20
2025-09-08T00:20
новости
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка."Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
донецк
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек