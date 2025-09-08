Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/pri-atake-vsu-na-park-v-donetske-postradali-shest-chelovek-1149276001.html
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 08.09.2025
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T00:20
2025-09-08T00:20
новости
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
донецк
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка."Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, донецк, новости сво
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек

При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек

00:20 08.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка.
"Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУДонецкНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:20При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
00:01Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:42Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции
22:20Дарина Мигаль из Крыма прошла в следующий этап конкурса НТВ "Ты супер!"
21:33Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
20:38Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
20:02На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
19:45Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
19:17Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму
18:45"Интересные вещи" Трампа и стрельба в Симферополе: топ новостей недели
18:39Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
18:26Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
18:11Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
17:42Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность
17:12Крымский мост сейчас – что с очередями
16:54Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено
16:22Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза
15:58Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
15:31В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
Лента новостейМолния