Финальный аккорд: 80 лет назад разгромом Японии завершилась мировая война

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В России и в других странах бывшего СССР, где еще не объявили "крестовый поход" против собственной истории, привычно отмечают День победы 9 мая. Тогда как победа над милитаристской Японией, завершившая самую кровопролитную в истории человечества войну, оставалась в тени и на многие десятилетия и вовсе была забыта. В Советском Союзе День победы над Японией отмечался с 1945 по 1947 годы. Потом этот день стал рабочим, и праздничные мероприятия в честь освободителей мира от нацизма проходили 9 мая, и этому есть объективные причины. Сегодня в РФ возрождается память о войне на Дальнем Востоке и победе над Японией. Согласно федеральному закону от 2023 года, 3 сентября объявлено Днем воинской славы и отныне Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Эта формулировка отражает принцип исторической справедливости и является данью памяти советским солдатам и военачальникам, поставившим победную точку во Второй мировой войне.О том, как проходили боевые действия на Дальнем Востоке и какое историческое и геополитическое значение они имели – в материале РИА Новости Крым.Накануне наступленияДоговоренность о вступлении Советского Союза в войну с Японией была достигнута на Ялтинской конференции 1945 года, определившей формат послевоенного мироустройства. Япония после разгромов своих войск в конфликтах у озера Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939) опасалась нападать на Советский Союз, даже в наиболее тяжелый для СССР период начала Великой Отечественной войны. Тем не менее, свою функцию союзника Гитлера Токио выполнял и держал у советских границ 1,5-миллионную Квантунскую армию. Это вынуждало Москву держать на Дальнем Востоке крупные силы, которые можно было перебросить на германский фронт. Однако японское командование разрабатывало план агрессии против СССР и периодически осуществляли провокации на границе.В апреле-мае 1945 года советские войска в ходе Берлинской и Пражской операций разгромили последние группировки вермахта и встретились с войсками американских и британских союзников. Война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией Третьего рейха.Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отклонив требование о капитуляции от 26 июля 1945 года. Без участия СССР война союзников с Японией, по оценкам некоторых историков, могла затянуться еще как минимум на несколько лет, а то и дольше.Но и решение Иосифа Сталина вступить войну с Японией было продиктовано не только союзническим долгом, а в первую очередь интересами самого советского государства. Без окончательного разгрома Японии и освобождения оккупированных ею территорий вопрос безопасности советских границ на Дальнем Востоке не был бы решен. Также нужно было возвращать ранее принадлежавшие Российской империи и захваченные Японией территории Южного Сахалина и Курильских островов. Кроме того, не вступив в войну, СССР рисковал не получить необходимое политическое влияние в Восточной Азии, в первую очередь в Китае. Можно не сомневаться в том, что в таком случае господство там заняли бы США и Великобритания, со всеми вытекающими отсюда для СССР последствиями.Силы сторонВ апреле 1945-го СССР денонсирует советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Токио, а 8 августа объявляет Японии войну. Согласно договоренностям лидеров Антигитлеровской коалиции, советские войска должны были быть сосредоточены у сухопутных границ на Дальнем Востоке и затем начать наступление на Квантунскую армию, главные силы которой располагались в центральных районах Маньчжурии (северо-восточный Китай).Общая численность Квантунской армии составляла порядка 1,4 млн человек. На их вооружении находилось свыше 1,2 тыс танков, более 6,6 тыс орудий, 1,9 тыс самолетов. Свыше 30 боевых кораблей и катеров входили в состав Сунгарийской военной речной флотилии. На границе с СССР имелись 17 укрепрайонов общей протяженностью около 800 километров, в том числе 4,5 тысячи долговременных сооружений.Несмотря на значительные силы, которые СССР держал на Дальнем Востоке, опытных кадров и современной боевой техники там было гораздо меньше, чем в частях, воевавших с вермахтом. Поэтому советское командование в течение пяти месяцев перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских войск стала насчитывать более 1,7 млн человек, около 30 тыс орудий и минометов, свыше 5 тыс танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 5,2 тыс самолетов, 93 боевых корабля. Она была разделена на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавлял маршал Александр Василевский.Стремительный прорывНаступление Красной армии в Манчжурии началось в полночь 9 августа. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше пяти тысяч километров. С территории Монголии и Забайкалья нанесли удар войска Забайкальского фронта маршала Родиона Малиновского. Через час в наступление перешли армии 1-го (маршал Кирилл Мерецков) и 2-го (генерал Максим Пуркаев) Дальневосточных фронтов.Советские ударные группировки атаковали противника с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам врага в Харбине, Чанчуне и Гирине, районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям. Корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море и перерезали морские коммуникации, связывающие Квантунскую группировку с Японией.В этот же день США в политических целях сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. За несколько дней до этого, 6 августа, они провели атомную бомбардировку японского города Хиросимы.Однако поражение и капитуляцию Японии предопределили не ядерные бомбардировки США, а действия советских войск. Об этом писал сам император Хирохито в рескрипте к своим солдатам в разгар советского наступления: "Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление означает поставить под угрозу саму основу существования нашей империи". Об атомных бомбах США император не упомянул…Уже 20 августа, менее чем через две недели после начала наступления, советские войска продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 400-800 километров, с востока и севера – на 200-300 километров и вышли на Маньчжурскую равнину. При этом советские войска преодолели безводную пустыню Гоби и горную местность Большого Хинганского хребта. Маршал Василевский вспоминал: "Войска Забайкальского фронта шли по труднопроходимой местности. Даже у китайцев и японцев не имелось сколько-нибудь приличных карт. Враг не предполагал, что советские войска сумеют за неделю пройти сотни километров в тяжелейших условиях".Несмотря на стремительное продвижение Красной армии, японцы оказывали ожесточенное сопротивление. По воспоминаниям участников Манчжурской операции, больше всего техники советские войска потеряли от действий летчиков-камикадзе, совершавших огненные тараны наших танков.Наиболее ожесточенные бои развернулись за город Муданьцзян. Советским солдатам часто приходилось сражаться с оборонявшими его японцами в кровавых рукопашных схватках.Тем не менее участь японских войск была предрешена. Силы Красной армии расчленили войска противника на изолированные группировки и завершили их окружение. Оставалось лишь подавить разрозненные очаги сопротивления. Советский Союз освободил Северо-Восточный Китай и Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова.Значение победы над Японией2 сентября 1945 года в 9:04 по токийскому времени на борту американского линкора "Миссури" в водах Токийского залива министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. СССР вернул себе Южный Сахалин и Курильские острова.То, что возвращению этих территорий советское руководство придавало особое значение, подтверждает обращение Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина к народу от 2 сентября 1945 года "Поражение русских войск в 1904 году в период Русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил".В общей сложности в ходе Манчужрской стратегической наступательной операции войска неприятеля потеряли свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными. Советские потери составили 36,5 тысячи человек, из них примерно треть убитые и пропавшие без вести."Мы не сразу стали в полной мере осознавать значение победы на Дальнем Востоке, – констатирует первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Андрей Денисов. – В силу ряда причин для нас главным был Западный фронт, борьба с гитлеровским фашизмом, а война с Японией была второстепенной кампанией. Это обижало наших офицеров и солдат, воевавших на Дальнем Востоке".Тем не менее, по мнению сенатора, историческое равновесие в этом вопросе восстановлено."Оно не в масштабах, которые несопоставимы, а в значении для исторических судеб нашей страны и судеб мировой истории. Победив Гитлера, мы утвердились в Европе и в мире в целом. Победив японский милитаризм, мы поставили восклицательный знак в утверждении о том, что Советский Союз – это и азиатская, тихоокеанская, а значит всемирная держава", – пояснил Денисов.

