Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС
Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС
Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, средний прирост ВВП в государствах объединения в прошлом году... РИА Новости Крым, 01.09.2025
владимир путин (политик)
саммит шос-2025 в китае
в мире
новости
сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, средний прирост ВВП в государствах объединения в прошлом году превысил 5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС.По словам Путина, страны ШОС выступают за выпуск совместных облигаций государств-членов, создание собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, формирование банка совместных инвестиционных проектов"."Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", – подчеркнул глава российского государства.Кроме того, ШОС последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности, – добавил президент РФ.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), саммит шос-2025 в китае, в мире, новости, сотрудничество
Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС

07:55 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впечатляют, средний прирост ВВП в государствах объединения в прошлом году превысил 5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС.

"Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей", – сказал российский лидер.

По словам Путина, страны ШОС выступают за выпуск совместных облигаций государств-членов, создание собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, формирование банка совместных инвестиционных проектов".
"Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", – подчеркнул глава российского государства.
Кроме того, ШОС последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности, – добавил президент РФ.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Лента новостейМолния