В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами - РИА Новости Крым, 30.08.2025
В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T13:30
2025-08-30T13:35
новости
астраханская область
происшествия
морской транспорт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В результате происшествия девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
астраханская область
новости, астраханская область, происшествия, морской транспорт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами – пострадала маленькая девочка

13:30 30.08.2025 (обновлено: 13:35 30.08.2025)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкГорода России. Астрахань
© РИА Новости . Марина Лысцева
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Следствием установлено, что судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Федоровка Енотаевского района Астраханской области", – сказано в сообщении.
В результате происшествия девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.
НовостиАстраханская областьПроисшествияМорской транспортСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
