В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
2025-08-30T13:30
2025-08-30T13:30
2025-08-30T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В результате происшествия девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:30 30.08.2025 (обновлено: 13:35 30.08.2025)