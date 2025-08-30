Рейтинг@Mail.ru
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
2025-08-30T07:43
2025-08-30T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом. Также 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:43 30.08.2025 (обновлено: 07:54 30.08.2025)
 
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

30 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом. Также 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской областями.
