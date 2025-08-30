https://crimea.ria.ru/20250830/45-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149082591.html
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 30.08.2025
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T07:43
2025-08-30T07:43
2025-08-30T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом. Также 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской областями.
45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
