45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы российской ПВО уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом. Также 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному – над Тульской и Курской областями.

