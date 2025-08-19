https://crimea.ria.ru/20250819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html
Яблочный Спас – приметы и традиции
Яблочный Спас – приметы и традиции - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Яблочный Спас – приметы и традиции
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T09:19
2025-08-19T09:19
2025-08-19T08:32
инфографика
яблочный спас
рпц (русская православная церковь)
православие
религия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139704884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed536a3ef3440487498fc5b65de9a3dc.jpg
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая. Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.О приметах и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139704884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcd6726d190d1eaaadf47aa08cb767ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яблочный спас, рпц (русская православная церковь), православие, религия, общество, инфографика
Яблочный Спас – приметы и традиции
Приметы и традиции Яблочного Спаса – инфографика
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня
, в народе также именуемый Яблочным Спасом.
В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая.
Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.
На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.
О приметах и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.