Яблочный Спас – приметы и традиции - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Яблочный Спас – приметы и традиции
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T09:19
2025-08-19T08:32
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая. Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.О приметах и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Яблочный Спас – приметы и традиции

Приметы и традиции Яблочного Спаса – инфографика

09:19 19.08.2025
 
19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.
В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая.
Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.
На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.
О приметах и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
