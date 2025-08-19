https://crimea.ria.ru/20250819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html

Яблочный Спас – приметы и традиции

Яблочный Спас – приметы и традиции

19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом. РИА Новости Крым, 19.08.2025

19 августа православные христиане отметят праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом.В храмах в этот день освящают первые плоды нового урожая. Это древняя традиция, сохранившаяся еще с ветхозаветных времен, когда у священников не было полей и виноградников, так как они полностью посвящали себя молитве за народ, а люди в благодарность приносили десятину от своего урожая. Позже в Византии установился обычай, когда в праздник Преображения император как глава народа обязательно посещал свой личный виноградник, чтобы принести Богу первые плоды.На Руси виноград рос не везде, поэтому верующие стали приносить в храм яблоки. А праздник получил народное название Яблочный Спас.О приметах и традициях праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

