В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти.Согласно заявлению, опубликованному властями городского уезда Жунчэн городского округа Вэйхай провинции Шаньдун в соцсетях, в субботу во время выезда из рыбного порта микроавтобус, в котором находилось 11 работников, упал в море.Отмечается, что поисково-спасательная операция в отношении оставшихся двух человек продолжается. Причины происшествия устанавливаются.

