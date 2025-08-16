https://crimea.ria.ru/20250816/v-kitae-avtobus-s-lyudmi-upal-v-more---shest-chelovek-1148771027.html
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T13:59
2025-08-16T13:59
2025-08-16T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти.Согласно заявлению, опубликованному властями городского уезда Жунчэн городского округа Вэйхай провинции Шаньдун в соцсетях, в субботу во время выезда из рыбного порта микроавтобус, в котором находилось 11 работников, упал в море.Отмечается, что поисково-спасательная операция в отношении оставшихся двух человек продолжается. Причины происшествия устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
Шесть человек погибли на востоке в Китае в результате падения микроавтобуса в море
13:59 16.08.2025 (обновлено: 14:19 16.08.2025)