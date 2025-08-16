Рейтинг@Mail.ru
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 16.08.2025
китай
происшествия
в мире
дтп
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти.Согласно заявлению, опубликованному властями городского уезда Жунчэн городского округа Вэйхай провинции Шаньдун в соцсетях, в субботу во время выезда из рыбного порта микроавтобус, в котором находилось 11 работников, упал в море.Отмечается, что поисково-спасательная операция в отношении оставшихся двух человек продолжается. Причины происшествия устанавливаются.
китай
китай, происшествия, в мире, дтп, новости
В Китае автобус с людьми упал в море - погибли шесть человек

Шесть человек погибли на востоке в Китае в результате падения микроавтобуса в море

13:59 16.08.2025 (обновлено: 14:19 16.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли, двое числятся пропавшими после падения микроавтобуса в море в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщают местные власти.
Согласно заявлению, опубликованному властями городского уезда Жунчэн городского округа Вэйхай провинции Шаньдун в соцсетях, в субботу во время выезда из рыбного порта микроавтобус, в котором находилось 11 работников, упал в море.
"Три человека были спасены, у шестерых отсутствуют признаки жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поисково-спасательная операция в отношении оставшихся двух человек продолжается. Причины происшествия устанавливаются.
