Какой сегодня праздник: 14 августа

Что празднуют в России и в мире 14 августа

00:00 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Православные христиане празднуют Медовый спас, а португальцы – День рождения корриды. А еще 14 августа родились писатель Дмитрий Мережковский, певица Алена Свиридова и голливудская звезда Мила Кунис.

Что празднуют в мире

Каждый год 14 августа православные христиане в России отмечают Медовый спас, хотя в церковном календаре праздник называется Происхождение честных древ Животворящего Креста. В Константинополе его начали праздновать еще в IX веке, однако у россиян праздник прижился только через пять веков. В этот день верующие приносят свежий мед в церковь. На Балканах этот день называется Маковеем, а у католиков вообще нет традиции как-либо отмечать этот праздник.
Сегодня отмечается День рождения португальской корриды, которая является национальным достоянием. Интересно, что в Португалии это шоу называется торада, оно сильно отличается от испанской корриды, поскольку здесь не убивают быка. Еще в XVIII веке власти страны запретили кровавые состязания, где животное превращается в жертву. Шоу всегда завершается тем, что группа пеших бойцов обезвреживает и связывает животное. После бык больше никогда не выходит на арену, а отправляется на ферму.
Любители животных отмечают Всемирный день ящерицы. Индейцы считали, что встретить пресмыкающееся – хороший знак, означающий приближающееся процветание.
Еще сегодня можно отметить День выгула черепахи, День рождения мессенджера Telegram, День фруктового мороженого.
Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софьи.

Знаменательные события

В 1775 году Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь. Сначала русские цари давали привилегии казакам, так как они защищали границы страны от турок. Но после присоединения Крыма к Российской империи необходимость казачества стала неочевидной, поэтому сначала у них отобрали земли, а затем упразднили юридически.
В 1865 году в Петербурге открылся Зоологический сад – старейший зоопарк России.
В 1888 был запатентован электрический счетчик, который изобрел американский инженер Оливер Шелленбергер.
Первый международный конкурс красоты состоялся 116 лет назад в английском городе Фолкстон. Тогда победительницей стала 18-летняя Нелли Джерман. Узнав о победе, девушка сказала: "Я хочу мира на всей Земле и нового поросенка для моего папы".
В 1930 году руководство СССР приняло постановление об обязательном начальном обучении. На учебу принимались дети с 8 до 10 лет. Из бюджета страны выделили средства как на сам образовательный процесс, так и на строительство школ. Через три года было введено обязательное семилетнее образование. Становиться первоклашками в семь лет в России начали только с 1943 года.
В этот день 29 лет назад телескоп Хаббл сфотографировал 11 колец Урана.

Кто родился

Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения основоположника русского символизма, писателя Дмитрия Мережковского. Его первым поэтическим сборником стали "Стихотворения" (1883-1987), а позже вышел роман "Отверженный", который вошел в трилогию "Христос и Антихрист". До Октябрьской революции он считался одним из самых издаваемых писателей России, но в 1917 году навсегда покинул страну. Кстати, Мережковский десять раз номинировался на Нобелевскую премию, но так ни разу и не получил эту награду.
В 1867 году родился английский прозаик Джон Голсуорси, известный циклом произведений "Сага о Форсайтах".
Свой 62-й день рождения празднует российская певица Алена Свиридова.
Американской актрисе Хэлли Берри исполняется 59 лет. Она известна ролями в фильмах "Облачный атлас", сериях фантастической ленты "Люди икс", "Их глаза видели Бога".
Свой 42-й день рождения отмечает голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. Ее лучшими работами считаются съемки в фильмах "Черный лебедь" , "Секс по дружбе", "Джиа", "Книга Илая".
