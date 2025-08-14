Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

https://crimea.ria.ru/20250814/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1148698026.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +21...23, днем воздух прогреется до +31 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

