https://crimea.ria.ru/20250814/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1148698026.html
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-14T00:01
2025-08-14T00:01
2025-08-13T21:08
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146952834_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_36c8e1e5a708859b8cd415c9b8dc4a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +21...23, днем воздух прогреется до +31 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146952834_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_1dc8b869b3ac83466a107a0c6f0eea22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу ожидается ветер и до 30 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +20..25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +21...23, днем воздух прогреется до +31 градуса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.