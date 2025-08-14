Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 13.08.2025
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +21...23, днем воздух прогреется до +31 градуса.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу ожидается ветер и до 30 градусов тепла

00:01 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и умеренно-жаркая погода благодаря влиянию юго-восточной периферии Азорского антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +20..25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +21...23, днем воздух прогреется до +31 градуса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
