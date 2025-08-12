Рейтинг@Mail.ru
25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск" - РИА Новости Крым, 12.08.2025
25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера (АПРК) "Курск", проходят в Севастополе, передает... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера (АПРК) "Курск", проходят в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Митинг-реквием провели у памятника погибшим севастопольским подводникам на кладбище Коммунаров. "Мы пригласили представителей командования флота, правительства Севастополя, Законодательного собрания и общественных организаций. Также участвуют курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова и кадеты президентского кадетского Нахимовского училища, ученики и учителя школы №4 им. Астана Кесаева (Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, моряк-подводник – ред.)", – рассказал организатор мероприятия, председатель РОО "Севастопольский совет ветеранов-подводников" Виталий Манторов. Почтить память погибших моряков в этот день пришли их родственники и сослуживцы. В том числе бывшие военнослужащие гарнизона подводников Видяево, откуда подлодка "Курск" ушла в свой последний поход. Среди них Нателла Марущак. Многих ребят с "Курска" она, супруга подводника, знала лично, с одним из них, ракетчиком Юрием Щепетновым, ее муж учился вместе в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе, рассказала женщина. Памятные митинги с возложением цветов также проходят на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя и на городском кладбище, на 5-м километре Балаклавского шоссе, где также захоронены севастопольцы – члены экипажа подлодки "Курск". Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота. На тот момент это была одна из самых современных субмарин ВМФ России. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту судна с последующей детонацией имевшегося на судне боезапаса. В катастрофе погибли все 118 членов экипажа, из них 18 севастопольцев. Севастополь хранит память о них: имена моряков-подводников высечены на плите памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"

В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины гибели подлодки "Курск"

10:56 12.08.2025 (обновлено: 11:38 12.08.2025)
 
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера (АПРК) "Курск", проходят в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Митинг-реквием провели у памятника погибшим севастопольским подводникам на кладбище Коммунаров.
"Мы пригласили представителей командования флота, правительства Севастополя, Законодательного собрания и общественных организаций. Также участвуют курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова и кадеты президентского кадетского Нахимовского училища, ученики и учителя школы №4 им. Астана Кесаева (Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, моряк-подводник – ред.)", – рассказал организатор мероприятия, председатель РОО "Севастопольский совет ветеранов-подводников" Виталий Манторов.
По его словам, памятный митинг здесь проводится ежегодно на протяжении 25 лет со дня трагедии, и "все это делается, во-первых, в память о тех, кто погиб, а, во-вторых – и это самое главное – для подрастающего поколения, которое чтит память своих героев".
Почтить память погибших моряков в этот день пришли их родственники и сослуживцы. В том числе бывшие военнослужащие гарнизона подводников Видяево, откуда подлодка "Курск" ушла в свой последний поход. Среди них Нателла Марущак. Многих ребят с "Курска" она, супруга подводника, знала лично, с одним из них, ракетчиком Юрием Щепетновым, ее муж учился вместе в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе, рассказала женщина.
"Мы до последнего все тогда надеялись, что их спасут, поднимут... Это все сослуживцы моего мужа. Мы все служили в Видяево в то время, один из них его одноклассник. Мы родом из Севастополя, служили в Мурманской области, а сейчас живем в Питере. Но каждый год стараемся приезжать сюда, где наши родители, и так, чтобы 12 августа попасть на памятные мероприятия. Вспоминаем всех, и кажется, будто совсем недавно все было", – поделилась женщина.
Памятные митинги с возложением цветов также проходят на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя и на городском кладбище, на 5-м километре Балаклавского шоссе, где также захоронены севастопольцы – члены экипажа подлодки "Курск".
Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота. На тот момент это была одна из самых современных субмарин ВМФ России. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту судна с последующей детонацией имевшегося на судне боезапаса.
В катастрофе погибли все 118 членов экипажа, из них 18 севастопольцев. Севастополь хранит память о них: имена моряков-подводников высечены на плите памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище.
