25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"

Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера (АПРК) "Курск", проходят в Севастополе

2025-08-12

2025-08-12T10:56

2025-08-12T11:38

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине гибели атомного подводного ракетоносного крейсера (АПРК) "Курск", проходят в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Митинг-реквием провели у памятника погибшим севастопольским подводникам на кладбище Коммунаров. "Мы пригласили представителей командования флота, правительства Севастополя, Законодательного собрания и общественных организаций. Также участвуют курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова и кадеты президентского кадетского Нахимовского училища, ученики и учителя школы №4 им. Астана Кесаева (Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, моряк-подводник – ред.)", – рассказал организатор мероприятия, председатель РОО "Севастопольский совет ветеранов-подводников" Виталий Манторов. Почтить память погибших моряков в этот день пришли их родственники и сослуживцы. В том числе бывшие военнослужащие гарнизона подводников Видяево, откуда подлодка "Курск" ушла в свой последний поход. Среди них Нателла Марущак. Многих ребят с "Курска" она, супруга подводника, знала лично, с одним из них, ракетчиком Юрием Щепетновым, ее муж учился вместе в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе, рассказала женщина. Памятные митинги с возложением цветов также проходят на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя и на городском кладбище, на 5-м километре Балаклавского шоссе, где также захоронены севастопольцы – члены экипажа подлодки "Курск". Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота. На тот момент это была одна из самых современных субмарин ВМФ России. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту судна с последующей детонацией имевшегося на судне боезапаса. В катастрофе погибли все 118 членов экипажа, из них 18 севастопольцев. Севастополь хранит память о них: имена моряков-подводников высечены на плите памятника подводникам-севастопольцам АПРК "Курск", на памятном знаке "Погибшим в трагедиях на море" на Братском кладбище. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

