Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/v-krymu-sozdan-filial-informatsionnogo-tsentra-sledstvennogo-komiteta-rf-1148631380.html
В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
В Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю создано представительство Информационного центра ведомства, на должность инспектора назначен... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T09:32
2025-08-11T09:32
крым
новости крыма
следком крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_147a3d52bc7f5b1123a7566f8f018c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю создано представительство Информационного центра ведомства, на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук. Об этом сообщает пресс-служба управления.Информационный центр СК является специализированным подразделением, в котором с применением передовых цифровых инструментов и интернет-технологий осуществляется работа с обращениями граждан. В целях повышения открытости и доступности ведомства филиалы Информационного центра создаются в региональных следственных управлениях.Как отметили в ведомстве, Франчук имеет опыт в организации всесторонней помощи гражданам во взаимодействии с различными подразделениями ведомства и иных правоохранительных органов.Таким образом, крымчане и севастопольцы имеют возможность быстро и эффективно получать необходимую информацию, задавать вопросы, направлять обращения в СК через удобные электронные ресурсы и получить актуальную информацию о деятельности Главного следственного управления. Также жители полуострова в режиме онлайн могут получить необходимую помощь, юридическую консультацию и рассчитывать на оперативное реагирование с четкой обратной связью.Взаимодействие с жителями двух регионов осуществляется через официальную страницу Информационного центра в социальной сети "ВКонтакте", а также через персональную страницу инспектора в ВК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/45/1118094569_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_26cc17dc3ec585d45a9ca887ce8e3c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, общество
В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ

В Крыму и Севастополе создано представительство Информационного центра СК России

09:32 11.08.2025
 
Сотрудница СКР с телефоном
Сотрудница СКР с телефоном
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю создано представительство Информационного центра ведомства, на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Информационный центр СК является специализированным подразделением, в котором с применением передовых цифровых инструментов и интернет-технологий осуществляется работа с обращениями граждан. В целях повышения открытости и доступности ведомства филиалы Информационного центра создаются в региональных следственных управлениях.
"Для организации взаимодействия с общественностью по электронным каналам связи в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю также создан Информационный центр, где на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук", - говорится в сообщении
Как отметили в ведомстве, Франчук имеет опыт в организации всесторонней помощи гражданам во взаимодействии с различными подразделениями ведомства и иных правоохранительных органов.
Таким образом, крымчане и севастопольцы имеют возможность быстро и эффективно получать необходимую информацию, задавать вопросы, направлять обращения в СК через удобные электронные ресурсы и получить актуальную информацию о деятельности Главного следственного управления. Также жители полуострова в режиме онлайн могут получить необходимую помощь, юридическую консультацию и рассчитывать на оперативное реагирование с четкой обратной связью.
Взаимодействие с жителями двух регионов осуществляется через официальную страницу Информационного центра в социальной сети "ВКонтакте", а также через персональную страницу инспектора в ВК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Часть Южного берега Крыма осталась без света
09:32В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
09:19Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
08:52РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
08:34Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
08:18Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
08:02Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
07:47Зачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в Крыму
07:21На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
06:52Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
06:19Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
06:03Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
00:01Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
23:38При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
21:33Лучшее вооружение России и пожары в Крыму - главное за день
21:22В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
21:07Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
21:00Рютте высказался о возможном признании новых российских территорий
20:42Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Лента новостейМолния