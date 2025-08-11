В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ

https://crimea.ria.ru/20250811/v-krymu-sozdan-filial-informatsionnogo-tsentra-sledstvennogo-komiteta-rf-1148631380.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю создано представительство Информационного центра ведомства, на должность инспектора назначен полковник юстиции Сергей Франчук. Об этом сообщает пресс-служба управления.Информационный центр СК является специализированным подразделением, в котором с применением передовых цифровых инструментов и интернет-технологий осуществляется работа с обращениями граждан. В целях повышения открытости и доступности ведомства филиалы Информационного центра создаются в региональных следственных управлениях.Как отметили в ведомстве, Франчук имеет опыт в организации всесторонней помощи гражданам во взаимодействии с различными подразделениями ведомства и иных правоохранительных органов.Таким образом, крымчане и севастопольцы имеют возможность быстро и эффективно получать необходимую информацию, задавать вопросы, направлять обращения в СК через удобные электронные ресурсы и получить актуальную информацию о деятельности Главного следственного управления. Также жители полуострова в режиме онлайн могут получить необходимую помощь, юридическую консультацию и рассчитывать на оперативное реагирование с четкой обратной связью.Взаимодействие с жителями двух регионов осуществляется через официальную страницу Информационного центра в социальной сети "ВКонтакте", а также через персональную страницу инспектора в ВК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

