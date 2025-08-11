Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - оперативные данные по очередям - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250811/krymskiy-most---operativnye-dannye-po-ocheredyam-1148651204.html
Крымский мост - оперативные данные по очередям
Крымский мост - оперативные данные по очередям - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Крымский мост - оперативные данные по очередям
На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезд с полуострова, наоборот, выросла. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T16:22
2025-08-11T16:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_1:0:1244:699_1920x0_80_0_0_d6a1e011662734763144cbdca6bdb42d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезд с полуострова, наоборот, выросла. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 16 часов.Очереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_156:0:1088:699_1920x0_80_0_0_c4005b24f56f7f12f95dcb7841143a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост - оперативные данные по очередям

На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края

16:22 11.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезд с полуострова, наоборот, выросла. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 16 часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания - около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 1100 транспортных средств. Время ожидания оставляет около трех часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
16:50Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное
16:30В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей
16:22Крымский мост - оперативные данные по очередям
16:16В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
15:28Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
15:21Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар
15:14Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
14:45В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
14:09Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
13:46Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
13:39Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
13:31Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
13:10Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
12:42ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
12:29Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске
12:09Луначарское в ДНР перешло под контроль России
12:00"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
11:55У берегов Крыма утонула девушка
11:43Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
Лента новостейМолния