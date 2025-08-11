Крымский мост - оперативные данные по очередям
На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сократилась очередь со стороны Краснодарского края, на выезд с полуострова, наоборот, выросла. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе по состоянию на 16 часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания - около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 1100 транспортных средств. Время ожидания оставляет около трех часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.