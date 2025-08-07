https://crimea.ria.ru/20250807/zaderzhka-poezdov-iz-kryma--opazdyvayut-pyat-sostavov-1148571035.html

Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов

Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов

До пяти с половиной часов задерживаются в пути следования пять поездов "Таврия" из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. До пяти с половиной часов задерживаются в пути следования пять поездов "Таврия" из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".По данным на 22:00, от графика отстают пять составов:Время задержки в пути может измениться, подчеркнули в компании.Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

