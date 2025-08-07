Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250807/zaderzhka-poezdov-iz-kryma--opazdyvayut-pyat-sostavov-1148571035.html
Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов
Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов
До пяти с половиной часов задерживаются в пути следования пять поездов "Таврия" из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. До пяти с половиной часов задерживаются в пути следования пять поездов "Таврия" из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".По данным на 22:00, от графика отстают пять составов:Время задержки в пути может измениться, подчеркнули в компании.Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, логистика, расписание поездов в крыму, новости крыма
Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути следования до 5,5 часов – Гранд Сервис Экспресс

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. До пяти с половиной часов задерживаются в пути следования пять поездов "Таврия" из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
По данным на 22:00, от графика отстают пять составов:
  • №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 6 августа, задержка 5,5 часов
  • №174 Евпатория – Москва, отправлением 6 августа, задержка 5 часов
  • №92 Севастополь – Москва, отправлением 6 августа, задержка 5,5 часов
  • №98 Симферополь – Москва, отправлением 7 августа, задержка 2,5 часа
  • №76 Симферополь – Омск, отправлением 7 августа, задержка 2 часа.
Время задержки в пути может измениться, подчеркнули в компании.
Пассажиры могут взять питьевую воду в кулерах, которые есть в каждом вагоне. По возможности людям также предоставляется питание, в первую очередь, детям и маломобильным гражданам.
