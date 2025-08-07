https://crimea.ria.ru/20250807/zaderzhivayutsya-13-passazhirskikh-poezdov-v-soobschenii-s-krymom-1148554834.html

Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом

Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Задерживаются 13 пассажирских поездов в сообщении с Крымом

Тринадцать пассажирских поездов задерживаются между Крымом и городами материковой части России, из них семь на полуостров и четыре - обратно, сообщает... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T12:42

2025-08-07T12:42

2025-08-07T12:44

гранд сервис экспресс

поезд

расписание поездов в крыму

крым

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148449878_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0552154747dcad5ac5a65dbb12bba850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Тринадцать пассажирских поездов задерживаются между Крымом и городами материковой части России, из них семь на полуостров и четыре - обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".Так, в Крым идут с опозданием составы:🚂 №585 Волгоград - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа 🚂 №92 Москва - Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа 🚂 №173 Москва - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5 часов 🚂 №163 Москва - Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов 🚂 №28 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа 🚂 №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4 часа 🚂 №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа 🚂 №97 Москва – Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 часИз Крыма:🚂 №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов 🚂 №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов 🚂 №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 7 часов 🚂 №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 4 часа 🚂 №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 3 часа"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - заключили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов в крыму, крым, новости крыма, новости