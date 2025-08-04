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Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда

Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда

Более 2,5 тысяч транспортных средств стоят в очередях перед Крымским мостом днем в понедельник, ждать проезда приходится более пяти часов. Об этом в понедельник РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T14:13

2025-08-04T14:13

2025-08-04T14:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

очереди на крымском мосту

крым

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч транспортных средств стоят в очередях перед Крымским мостом днем в понедельник, ждать проезда приходится более пяти часов. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Керчи стоят 420 транспортных средства, ждать придется порядка двух часов.Из-за большого наплыва желающих попасть на полуостров, очереди к досмотровым комплексам не рассасываются даже в ночное время. По прогнозм, самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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