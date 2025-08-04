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Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда
Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда
Более 2,5 тысяч транспортных средств стоят в очередях перед Крымским мостом днем в понедельник, ждать проезда приходится более пяти часов. Об этом в понедельник РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T14:13
2025-08-04T14:13
2025-08-04T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч транспортных средств стоят в очередях перед Крымским мостом днем в понедельник, ждать проезда приходится более пяти часов. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Керчи стоят 420 транспортных средства, ждать придется порядка двух часов.Из-за большого наплыва желающих попасть на полуостров, очереди к досмотровым комплексам не рассасываются даже в ночное время. По прогнозм, самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - до пяти часов увеличилось ожидание проезда
Ситуация на Крымском мосту - время ожидания проезда увеличилось до пяти часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Более 2,5 тысяч транспортных средств стоят в очередях перед Крымским мостом днем в понедельник, ждать проезда приходится более пяти часов. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 2175 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов", - приводятся данные на 14 часов.
В очереди со стороны Керчи стоят 420 транспортных средства, ждать придется порядка двух часов.
Из-за большого наплыва желающих попасть на полуостров, очереди к досмотровым комплексам не рассасываются даже в ночное время. По прогнозм, самые загруженные дни для проезда в Крым - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Добраться из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>> Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.