Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
Крымский мост – после открытия движения проезда ждут более 1500 автомобилей
17:04 28.07.2025 (обновлено: 17:07 28.07.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 1500 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 592 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 993 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.