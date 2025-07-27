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Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе

Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе

Убийство детей, сознательное, хладнокровное, – страшное преступление, которое не забывается и не прощается. Вечное напоминание об этом преступлении – Аллея... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T12:07

2025-07-27T12:07

2025-07-27T12:07

память

утраты

донецк

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Убийство детей, сознательное, хладнокровное, – страшное преступление, которое не забывается и не прощается. Вечное напоминание об этом преступлении – Аллея ангелов в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Это траурная дата не только для жителей ДНР, но для всего Русского мира, подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.И выразил мнение, что нет никаких сомнений, что все убийцы, все, кто отдавал и выполнял преступные приказы, вдохновлял, покрывал и оправдывал палачей, все, кто радовался чужой беде, ответят за свои преступления. Всех их ждет суд и неминуемое возмездие.И подчеркнул, что совершенные киевскими властями злодеяния – без срока давности, и от справедливого возмездия не уйдет никто.

донецк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, донецк, дети