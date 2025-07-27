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Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
Убийство детей, сознательное, хладнокровное, – страшное преступление, которое не забывается и не прощается. Вечное напоминание об этом преступлении – Аллея... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T12:07
2025-07-27T12:07
память
утраты
донецк
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Убийство детей, сознательное, хладнокровное, – страшное преступление, которое не забывается и не прощается. Вечное напоминание об этом преступлении – Аллея ангелов в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Это траурная дата не только для жителей ДНР, но для всего Русского мира, подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.И выразил мнение, что нет никаких сомнений, что все убийцы, все, кто отдавал и выполнял преступные приказы, вдохновлял, покрывал и оправдывал палачей, все, кто радовался чужой беде, ответят за свои преступления. Всех их ждет суд и неминуемое возмездие.И подчеркнул, что совершенные киевскими властями злодеяния – без срока давности, и от справедливого возмездия не уйдет никто.
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РИА Новости Крым
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память, утраты, донецк, дети
Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе

День памяти детей – жертв войны в Донбассе

12:07 27.07.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАллея ангелов
Аллея ангелов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Убийство детей, сознательное, хладнокровное, – страшное преступление, которое не забывается и не прощается. Вечное напоминание об этом преступлении – Аллея ангелов в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Это траурная дата не только для жителей ДНР, но для всего Русского мира, подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Светлая память и Царствие Небесное всем маленьким ангелам, убитым киевским режимом. Убитым под аплодисменты "цивилизованного мира", под завывания о борьбе за свободу и демократию. Под радостный визг в социальных сетях", – напомнил Аксенов.

И выразил мнение, что нет никаких сомнений, что все убийцы, все, кто отдавал и выполнял преступные приказы, вдохновлял, покрывал и оправдывал палачей, все, кто радовался чужой беде, ответят за свои преступления. Всех их ждет суд и неминуемое возмездие.

"Убийству детей нет никакого морального оправдания. Это преступление против будущего народа. Страшно, что в отношении жителей Донбасса это злодеяние совершало собственное государство", – написал в своем Telegram-канале Константинов.

И подчеркнул, что совершенные киевскими властями злодеяния – без срока давности, и от справедливого возмездия не уйдет никто.
ПамятьУтратыДонецкдети
 
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