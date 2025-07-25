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Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы
Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы
23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T08:38
2025-07-25T09:46
севастополь
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
антитеррор
происшествия
уголовный кодекс
наказание за дискредитацию вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что молодой мужчина был сторонником украинского националистического режима, поэтому по собственной инициативе в декабре 2024 года решил вступить в ряды подпольной организации, признанной террористической и запрещенной в РФ. До марта 2025 года он выполнял задания главного управления разведки Украины по ведению в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Сейчас в отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Ему может грозить до двадцати лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, антитеррор, происшествия, уголовный кодекс, наказание за дискредитацию вс россии
Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы

В Севастополе ФСБ задержала участника международной террористической организации

08:38 25.07.2025 (обновлено: 09:46 25.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что молодой мужчина был сторонником украинского националистического режима, поэтому по собственной инициативе в декабре 2024 года решил вступить в ряды подпольной организации, признанной террористической и запрещенной в РФ.
До марта 2025 года он выполнял задания главного управления разведки Украины по ведению в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.
"В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Согласно заключению специалиста содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа ВС РФ", - уточнили в УФСБ.
Сейчас в отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Ему может грозить до двадцати лет заключения.
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