https://crimea.ria.ru/20250725/snyal-antirossiyskiy-film-v-krymu-zaderzhan-chlen-terroristicheskoy-gruppy-1148204899.html

Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы

Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Снял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группы

23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T08:38

2025-07-25T08:38

2025-07-25T09:46

севастополь

крым

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антитеррор

происшествия

уголовный кодекс

наказание за дискредитацию вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Севастополя задержан по обвинению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что молодой мужчина был сторонником украинского националистического режима, поэтому по собственной инициативе в декабре 2024 года решил вступить в ряды подпольной организации, признанной террористической и запрещенной в РФ. До марта 2025 года он выполнял задания главного управления разведки Украины по ведению в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Сейчас в отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Ему может грозить до двадцати лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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