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Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-18T00:01
2025-07-18T00:01
2025-07-17T20:00
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крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
В Крыму в пятницу до +36 градусов и пройдут дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +26 градусов, днем +31…+36, в горах +25…+30 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30...+32.
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