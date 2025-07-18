https://crimea.ria.ru/20250718/gde-v-krymu-v-pyatnitsu-proydut-dozhdi-s-grozami-1147921765.html

Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами

Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-18T00:01

2025-07-18T00:01

2025-07-17T20:00

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250716/ekvator-proyden--kakoy-v-krymu-budet-vtoraya-polovina-leta-1147995211.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр