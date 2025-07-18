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Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-18T00:01
2025-07-17T20:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30...+32.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/ekvator-proyden--kakoy-v-krymu-budet-vtoraya-polovina-leta-1147995211.html
симферополь
севастополь
ялта
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами

В Крыму в пятницу до +36 градусов и пройдут дожди с грозами

00:01 18.07.2025
 
Гроза над морем
Гроза над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди.
"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +26 градусов, днем +31…+36, в горах +25…+30 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +20 до +25 градусов, днем +30...+32.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в пятницу пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
23:35Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
23:20На подлете к Москве сбили беспилотник
23:16Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
22:42Инициативы Крыма по мигрантам и помощь аэропорту Симферополь – главное
22:21У Трампа диагностировали серьезное заболевание
22:09"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры Трампа
21:56В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения
21:39ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека
21:37Дрон ВСУ атаковал МЧС в Горловке – ранены трое спасателей
21:14В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
20:53Народ Молдавии противится антироссийским планам НАТО – МИД
20:28Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода
20:08Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
19:42Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время
19:22В вузах и колледжах создадут центры новых возможностей – поручение Путина
19:06Зеленский предложил Трампу "беспроигрышную мегасделку" по оружию
18:37В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка
18:00Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
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