https://crimea.ria.ru/20250716/krymchane---v-chisle-samykh-aktivnykh-uchastnikov-programmy-loyalnosti-vtb-1147985857.html

Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ

Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ

В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:31

2025-07-16T13:31

2025-07-16T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых активных участников, наряду с клиентами из ЛНР, Томской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.84% клиентов банка из Крыма и 83% из Севастополя регулярно выбирают категории кешбэка — это одни из самых высоких показателей по стране."Количество участников программы лояльности увеличивается каждый месяц. Жители полуострова осознанно используют возможности программы: выбирают выгодные категории, следят за условиями и активно планируют повседневные траты. Это важный сигнал — финансовая грамотность в Крыму и Севастополе заметно растет", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.В январе-июне 2025 года россияне получили около 220 миллиардов рублей кешбэка, а к концу года эта сумма может достичь 500 миллиардов рублей, считают аналитики банка.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, общество, новости крыма, финансы