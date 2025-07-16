https://crimea.ria.ru/20250716/krymchane---v-chisle-samykh-aktivnykh-uchastnikov-programmy-loyalnosti-vtb-1147985857.html
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:31
2025-07-16T13:31
2025-07-16T12:52
втб
крым
общество
новости крыма
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147985744_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_b6820ee8cb75fbd578ef615981f2e0b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых активных участников, наряду с клиентами из ЛНР, Томской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.84% клиентов банка из Крыма и 83% из Севастополя регулярно выбирают категории кешбэка — это одни из самых высоких показателей по стране."Количество участников программы лояльности увеличивается каждый месяц. Жители полуострова осознанно используют возможности программы: выбирают выгодные категории, следят за условиями и активно планируют повседневные траты. Это важный сигнал — финансовая грамотность в Крыму и Севастополе заметно растет", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.В январе-июне 2025 года россияне получили около 220 миллиардов рублей кешбэка, а к концу года эта сумма может достичь 500 миллиардов рублей, считают аналитики банка.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147985744_65:0:1113:786_1920x0_80_0_0_a3affa8d9f8db0923a344b25dea5e59f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, крым, общество, новости крыма, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых активных участников, наряду с клиентами из ЛНР, Томской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.
84% клиентов банка из Крыма и 83% из Севастополя регулярно выбирают категории кешбэка — это одни из самых высоких показателей по стране.
"Количество участников программы лояльности увеличивается каждый месяц. Жители полуострова осознанно используют возможности программы: выбирают выгодные категории, следят за условиями и активно планируют повседневные траты. Это важный сигнал — финансовая грамотность в Крыму и Севастополе заметно растет", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
В январе-июне 2025 года россияне получили около 220 миллиардов рублей кешбэка, а к концу года эта сумма может достичь 500 миллиардов рублей, считают аналитики банка.