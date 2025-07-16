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Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых активных участников, наряду с клиентами из ЛНР, Томской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.84% клиентов банка из Крыма и 83% из Севастополя регулярно выбирают категории кешбэка — это одни из самых высоких показателей по стране."Количество участников программы лояльности увеличивается каждый месяц. Жители полуострова осознанно используют возможности программы: выбирают выгодные категории, следят за условиями и активно планируют повседневные траты. Это важный сигнал — финансовая грамотность в Крыму и Севастополе заметно растет", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.В январе-июне 2025 года россияне получили около 220 миллиардов рублей кешбэка, а к концу года эта сумма может достичь 500 миллиардов рублей, считают аналитики банка.
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втб, крым, общество, новости крыма, финансы

Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ

13:31 16.07.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБКрымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
Крымчане - в числе самых активных участников программы лояльности ВТБ
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2025 года около 300 тысяч крымчан и севастопольцев стали участниками программы лояльности ВТБ; жители полуострова вошли в число самых активных участников, наряду с клиентами из ЛНР, Томской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.
84% клиентов банка из Крыма и 83% из Севастополя регулярно выбирают категории кешбэка — это одни из самых высоких показателей по стране.
"Количество участников программы лояльности увеличивается каждый месяц. Жители полуострова осознанно используют возможности программы: выбирают выгодные категории, следят за условиями и активно планируют повседневные траты. Это важный сигнал — финансовая грамотность в Крыму и Севастополе заметно растет", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
В январе-июне 2025 года россияне получили около 220 миллиардов рублей кешбэка, а к концу года эта сумма может достичь 500 миллиардов рублей, считают аналитики банка.
ВТБКрымОбществоНовости КрымаФинансы
 
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