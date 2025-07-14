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Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом
Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом
США по праву играет роль мирового жандарма, поскольку обладает самой сильной армией в мире. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на совместном с... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T19:14
2025-07-14T19:14
марк рютте
нато
дональд трамп
сша
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США по праву играет роль мирового жандарма, поскольку обладает самой сильной армией в мире. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на совместном с американским лидером Дональдом ТрампомПоэтому, по словам Рютте, Штаты "должны сначала понять, какие ресурсы они должны иметь, чтобы поддерживать безопасность во всем мире, а за поставки Украине должны полностью платить страны Европы".Генсек НАТО утверждает, что государства ЕС "хотят" передать Киеву значимые объемы своих вооружений, чтобы затем закупить аналогичные образцы у Вашингтона.Трамп в ходе брифинга заявил, что США и Европа заключили сделку, согласно которой Вашингтон будет за европейские деньги отправлять вооружения союзникам по НАТО, которые в свою очередь смогут передавать это оружие другим странам, в том числе Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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марк рютте, нато, дональд трамп, сша, политика, новости
Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом

США по праву является мировым жандармом – генсек НАТО Рютте

19:14 14.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США по праву играет роль мирового жандарма, поскольку обладает самой сильной армией в мире. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на совместном с американским лидером Дональдом Трампом
"США – это мировой полицейский по праву. Это самая сильная страна, самая сильная армия в мире", - сказал он.
Поэтому, по словам Рютте, Штаты "должны сначала понять, какие ресурсы они должны иметь, чтобы поддерживать безопасность во всем мире, а за поставки Украине должны полностью платить страны Европы".
Генсек НАТО утверждает, что государства ЕС "хотят" передать Киеву значимые объемы своих вооружений, чтобы затем закупить аналогичные образцы у Вашингтона.
Трамп в ходе брифинга заявил, что США и Европа заключили сделку, согласно которой Вашингтон будет за европейские деньги отправлять вооружения союзникам по НАТО, которые в свою очередь смогут передавать это оружие другим странам, в том числе Украине.
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Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
18:20
Заявления Трампа по России: что планирует президент США
 
Марк РюттеНАТОДональд ТрампСШАПолитикаНовости
 
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