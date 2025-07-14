https://crimea.ria.ru/20250714/gensek-nato-otkryto-nazval-ssha-mirovym-zhandarmom-1147945826.html

Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом

Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Генсек НАТО открыто назвал США мировым жандармом

США по праву играет роль мирового жандарма, поскольку обладает самой сильной армией в мире. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на совместном с... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T19:14

2025-07-14T19:14

2025-07-14T19:14

марк рютте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. США по праву играет роль мирового жандарма, поскольку обладает самой сильной армией в мире. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на совместном с американским лидером Дональдом ТрампомПоэтому, по словам Рютте, Штаты "должны сначала понять, какие ресурсы они должны иметь, чтобы поддерживать безопасность во всем мире, а за поставки Украине должны полностью платить страны Европы".Генсек НАТО утверждает, что государства ЕС "хотят" передать Киеву значимые объемы своих вооружений, чтобы затем закупить аналогичные образцы у Вашингтона.Трамп в ходе брифинга заявил, что США и Европа заключили сделку, согласно которой Вашингтон будет за европейские деньги отправлять вооружения союзникам по НАТО, которые в свою очередь смогут передавать это оружие другим странам, в том числе Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рютте, нато, дональд трамп, сша, политика, новости