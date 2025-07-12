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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-12T00:01
2025-07-11T22:09
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новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +33...35°.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.На побережье осадков не прогнозируется. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +34 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250711/na-krym-idet-shtorm-1147883703.html
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погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В Крыму в субботу ожидаются кратковременные дожди и жара

00:01 12.07.2025
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25; днем +32…37, в горах +25…30", - указали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +33...35°.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
На побережье осадков не прогнозируется. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +34 градусов.
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Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вчера, 17:58
На Крым идет шторм
 
Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
22:52Удар по пятиэтажке в Алешках и цены на бензин в Крыму: главное за день
22:40Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
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