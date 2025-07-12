https://crimea.ria.ru/20250712/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1147879735.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-12T00:01

2025-07-12T00:01

2025-07-11T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +33...35°.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.На побережье осадков не прогнозируется. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +34 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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