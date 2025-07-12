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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-12T00:01
2025-07-12T00:01
2025-07-11T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +33...35°.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.На побережье осадков не прогнозируется. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +34 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В Крыму в субботу ожидаются кратковременные дожди и жара
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В субботу зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела принесет в отдельные районы Крыма кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25; днем +32…37, в горах +25…30", - указали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +33...35°.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
На побережье осадков не прогнозируется. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +34 градусов.
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