https://crimea.ria.ru/20250711/udar-nanesen-po-voenkomatu-v-odesse-1147872750.html
Удар нанесен по военкомату в Одессе
Удар нанесен по военкомату в Одессе - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Удар нанесен по военкомату в Одессе
Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:15
2025-07-11T11:15
2025-07-11T11:15
одесса
военкомат
удары по украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d600d7c50d6f5acb2b08d257d01b2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".В пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250710/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovoy-udar-po-kievu-1147848066.html
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142975034_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ddf9ed76b4f0b7a21d984c225faddc38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, военкомат, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости, новости сво
Удар нанесен по военкомату в Одессе
Удар нанесен по военкомату в Одессе – СМИ