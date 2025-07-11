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Удар нанесен по военкомату в Одессе - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Удар нанесен по военкомату в Одессе
Удар нанесен по военкомату в Одессе - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Удар нанесен по военкомату в Одессе
Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:15
2025-07-11T11:15
одесса
военкомат
удары по украине
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".В пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, военкомат, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости, новости сво
Удар нанесен по военкомату в Одессе

Удар нанесен по военкомату в Одессе – СМИ

11:15 11.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"В Одессе был прилет по ТЦК (военкомату – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
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