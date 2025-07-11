https://crimea.ria.ru/20250711/udar-nanesen-po-voenkomatu-v-odesse-1147872750.html

Удар нанесен по военкомату в Одессе

Удар нанесен по военкомату в Одессе - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Удар нанесен по военкомату в Одессе

Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T11:15

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2025-07-11T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".В пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, военкомат, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости, новости сво