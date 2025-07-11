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Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле,... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:05
2025-07-11T11:05
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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обстрелы всу
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тульская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.В пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате ликвидации 13 БПЛА над регионом один человек погиб, еще один получил ранения.По данным ведомства, Илья Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы, прослужил 16 лет. На счету мужчины множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. У него остались жена и 9-летний сын.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тульская область
Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

11:05 11.07.2025
 
© МЧС РоссииИлья Ковалев
Илья Ковалев
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.
В пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате ликвидации 13 БПЛА над регионом один человек погиб, еще один получил ранения.

"При выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части Илья Ковалев. Трагедия произошла при ликвидации последствий атаки БПЛА ВСУ в городе Тула", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Илья Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы, прослужил 16 лет. На счету мужчины множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. У него остались жена и 9-летний сын.
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