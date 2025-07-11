https://crimea.ria.ru/20250711/spasatel-pogib-pri-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-v-tule-1147872614.html

Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле,... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T11:05

2025-07-11T11:05

2025-07-11T11:05

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

тульская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА вооруженных сил Украины в Туле, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.В пятницу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате ликвидации 13 БПЛА над регионом один человек погиб, еще один получил ранения.По данным ведомства, Илья Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы, прослужил 16 лет. На счету мужчины множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. У него остались жена и 9-летний сын.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250711/155-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-rossii-1147870085.html

тульская область

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2025

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новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тульская область