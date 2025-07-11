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Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T08:25
2025-07-11T09:02
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью.Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, тульская область, дмитрий миляев, новости
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель

Один человек погиб и один получил ранения из-за ночной атаки БПЛА на Тульскую область

08:25 11.07.2025 (обновлено: 09:02 11.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью.

"Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников... К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияТульская областьДмитрий МиляевНовости
 
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