https://crimea.ria.ru/20250711/ataka-bpla-na-tulskuyu-oblast-pogib-chelovek-1147870784.html

Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель

Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T08:25

2025-07-11T08:25

2025-07-11T09:02

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью.Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250711/155-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-rossii-1147870085.html

тульская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, тульская область, дмитрий миляев, новости