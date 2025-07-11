https://crimea.ria.ru/20250711/ataka-bpla-na-tulskuyu-oblast-pogib-chelovek-1147870784.html
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T08:25
2025-07-11T08:25
2025-07-11T09:02
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью.Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250711/155-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-rossii-1147870085.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, тульская область, дмитрий миляев, новости
Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
Один человек погиб и один получил ранения из-за ночной атаки БПЛА на Тульскую область
08:25 11.07.2025 (обновлено: 09:02 11.07.2025)