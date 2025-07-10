https://crimea.ria.ru/20250710/akter-golovin-rasskazal-artekovtsam-kak-popast-v-kinoindustriyu-1147829446.html

Актер Головин рассказал артековцам как попасть в киноиндустрию

Актер Головин рассказал артековцам как попасть в киноиндустрию - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Актер Головин рассказал артековцам как попасть в киноиндустрию

Известный актер театра и кино Александр Головин встретился с участниками кинофестиваля "Алые паруса" в Артеке, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T11:11

2025-07-10T11:11

2025-07-10T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Известный актер театра и кино Александр Головин встретился с участниками кинофестиваля "Алые паруса" в Артеке, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он рассказал, что современная молодежь – веселая, энергичная и совсем не отличается от поколения, к которому он сам принадлежит.Многие участники фестиваля на встречах с актером задавали вопрос, как войти в индустрию, если боишься неудачи. На это у звезды российского кино был однозначный ответ: действовать, несмотря ни на что.Головин также подчеркнул, что путь в профессию – это постоянная работа над собой. Чем шире кругозор, тем прочнее фундамент для будущих успехов."Чем больше у тебя багажа, тем легче будет дальше. Будьте спортивными, начитанными, учитесь быть открытыми и, самое главное, будьте хорошими людьми. Искренними. Не врите себе, и тогда мир не будет врать вам", – добавили творческие супруги.Александр Головин показал артековцам своим примером: путь в кино не должен начинаться с идеальных условий – достаточно веры в себя и желания идти вперед. А еще – юмор, искренность и открытость миру, с которыми, по его словам, у современной молодежи все в полном порядке.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

https://crimea.ria.ru/20250709/govoryu-s-detmi-obo-vsem---akter-batalov-stal-nastavnikom-v-arteke-1147821504.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", международный детский кинофестиваль "алые паруса", крым, мнения, кино, искусство , ялта, видео