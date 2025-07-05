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Илон Маск создает свою политическую партию - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Илон Маск создает свою политическую партию
Илон Маск создает свою политическую партию - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Илон Маск создает свою политическую партию
Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал the America Party (с... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T23:30
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сша
илон маск
дональд трамп
политика
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новости
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СИМЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал the America Party (с англ. - "Партия Америки").В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, илон маск, дональд трамп, политика, в мире, новости
Илон Маск создает свою политическую партию

Илон Маск объявил о создании своей политической партии

23:30 05.07.2025 (обновлено: 23:50 05.07.2025)
 
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo Jae C. Hong
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СИМЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал the America Party (с англ. - "Партия Америки").
"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована the America Party, чтобы вернуть вам свободу", - написал Маск в соцсети X.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.
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СШАИлон МаскДональд ТрампПолитикаВ миреНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в воскресенье пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:30Илон Маск создает свою политическую партию
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