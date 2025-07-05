https://crimea.ria.ru/20250705/v-ssha-budet-tri-politicheskikh-partii---ilon-mask-sozdaet-svoyu-1147744620.html

Илон Маск создает свою политическую партию

Илон Маск создает свою политическую партию - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Илон Маск создает свою политическую партию

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал the America Party (с... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T23:30

2025-07-05T23:30

2025-07-05T23:50

сша

илон маск

дональд трамп

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СИМЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал the America Party (с англ. - "Партия Америки").В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, ранее проведенного компанией Quantus Insights.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, илон маск, дональд трамп, политика, в мире, новости