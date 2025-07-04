https://crimea.ria.ru/20250704/navodnenie-i-shtorm-v-peterburge---chto-izvestno-1147703924.html

Наводнение и шторм в Петербурге - что известно

Наводнение и шторм в Петербурге - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Наводнение и шторм в Петербурге - что известно

В Санкт-Петербурге бушует непогода: штормовой ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T13:05

2025-07-04T13:05

2025-07-04T13:05

санкт-петербург

наводнение

погода

штормовое предупреждение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147703499_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6cc398e13ee5abf6b9d723cb73eaf224.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге бушует непогода: штормовой ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.Шторм обрушился на Северную столицу накануне и усилился в пятницу. В акватории Финского залива порывы западного ветра достигают 22-27 м/с. В Санкт-Петербурге – от 15 до 19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и Дамбы порывы ветра достигали 20-23 м/с.Штормовой ветер валит деревья. Так, на Наличной улице на пешеходную дорожку упал тополь метровой толщины, а на проезжую часть набережной Большой Невки рухнула не выдержавшая порывов ветра липа. На улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 см, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились клена, Московский парк Победы – рябины и ивы, бульвар по улице Турку – ивы серебристой. На Ленинградской улице стихия уложила на тротуар ясень, на бульваре Стеклянного городка – такого же размера клен, сообщает профильный комитет.Ожидается, что его уровень не превысит 120 см. При этом с внешней стороны дамб уровень воды выше 180 см.В Дирекции КЗС Санкт-Петербурга сообщили, что максимальные уровни подъема воды в Финском заливе пройдены около 08:00.Энергетики из-за сильного ветра и дождя перешли в особый режим работы, устраняя локальные нарушения электроснабжения. В ликвидации последствий непогоды задействовано 116 оперативно-выездных бригад, сообщила пресс-служба "Россети Ленэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, наводнение, погода, штормовое предупреждение, россия