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Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
Наводнение и шторм в Петербурге - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
В Санкт-Петербурге бушует непогода: штормовой ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T13:05
2025-07-04T13:05
2025-07-04T13:05
санкт-петербург
наводнение
погода
штормовое предупреждение
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге бушует непогода: штормовой ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.Шторм обрушился на Северную столицу накануне и усилился в пятницу. В акватории Финского залива порывы западного ветра достигают 22-27 м/с. В Санкт-Петербурге – от 15 до 19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и Дамбы порывы ветра достигали 20-23 м/с.Штормовой ветер валит деревья. Так, на Наличной улице на пешеходную дорожку упал тополь метровой толщины, а на проезжую часть набережной Большой Невки рухнула не выдержавшая порывов ветра липа. На улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 см, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились клена, Московский парк Победы – рябины и ивы, бульвар по улице Турку – ивы серебристой. На Ленинградской улице стихия уложила на тротуар ясень, на бульваре Стеклянного городка – такого же размера клен, сообщает профильный комитет.Ожидается, что его уровень не превысит 120 см. При этом с внешней стороны дамб уровень воды выше 180 см.В Дирекции КЗС Санкт-Петербурга сообщили, что максимальные уровни подъема воды в Финском заливе пройдены около 08:00.Энергетики из-за сильного ветра и дождя перешли в особый режим работы, устраняя локальные нарушения электроснабжения. В ликвидации последствий непогоды задействовано 116 оперативно-выездных бригад, сообщила пресс-служба "Россети Ленэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, наводнение, погода, штормовое предупреждение, россия
Наводнение и шторм в Петербурге - что известно
В Санкт-Петербурге бушует шторм – ветер валит деревья и вода затапливает набережные
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге бушует непогода: штормовой ветер валит деревья, из-за поднявшегося в Неве и Финском заливе уровня воды затоплены некоторые набережные и пляжи.
Шторм обрушился на Северную столицу накануне и усилился в пятницу. В акватории Финского залива порывы западного ветра достигают 22-27 м/с. В Санкт-Петербурге – от 15 до 19 м/с, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и Дамбы порывы ветра достигали 20-23 м/с.
Штормовой ветер валит деревья. Так, на Наличной улице на пешеходную дорожку упал тополь метровой толщины, а на проезжую часть набережной Большой Невки рухнула не выдержавшая порывов ветра липа. На улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 см, в парке Есенина и парке Сосновка упало по березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились клена, Московский парк Победы – рябины и ивы, бульвар по улице Турку – ивы серебристой. На Ленинградской улице стихия уложила на тротуар ясень, на бульваре Стеклянного городка – такого же размера клен, сообщает профильный комитет.
В ночь на пятницу в городе прошли сильные ливни. Уровень воды в Неве и Финском заливе повысился, вследствие чего некоторые набережные затопило. Из-за угрозы наводнения в городе ранее закрыли комплекс защитных сооружений (КЗС). По состоянию на утро пятницы уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см и продолжает подниматься.
Ожидается, что его уровень не превысит 120 см. При этом с внешней стороны дамб уровень воды выше 180 см.
"Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города (первое наводнение в Петербурге произошло в июле 1865 года – ред.)", - написал в своем Telegram-канале начальник регионального гидрометцентра Александр Колесов.
В Дирекции КЗС Санкт-Петербурга сообщили, что максимальные уровни подъема воды в Финском заливе пройдены около 08:00.
Энергетики из-за сильного ветра и дождя перешли в особый режим работы, устраняя локальные нарушения электроснабжения. В ликвидации последствий непогоды задействовано 116 оперативно-выездных бригад, сообщила пресс-служба "Россети Ленэнерго".
"Желтый" уровень опасности в Петербурге будет действовать до 01:00 5 июля. Ветер будет сегодня сохраняться наиболее сильный в первой половине дня, затем начнет ослабевать, прогнозируют синоптики.
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