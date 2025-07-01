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В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
Специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизнь матери и ребенку... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T20:28
2025-07-01T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизнь матери и ребенку при редкой патологии беременности. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.Роженица поступила в отделение патологии беременности Перинатального центра с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов. Женщине проводилась сохраняющая терапия до 32 недель, отметили в ведомстве.Перевезти пациентку в федеральный центр не представлялось возможным из-за сложной патологии. Консилиум специалистов принял решение об экстренном родоразрешении беременной.Использование уникальной технологии позволило сохранить расположенные рядом органы и достичь минимальной кровопотери при данной патологии.Операция длилась более двух часов и прошла успешно. Благодаря слаженной работе всей команды врачей на свет появилась недоношенная девочка с весом 2,5 килограмма и ростом 46 сантиметров. Ребенку оказали необходимую помощь.Маму с новорожденной девочкой выписали домой в удовлетворительном состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, минздрав крыма, беременность, дети, крымский перинатальный центр, ркб им. н. а. семашко, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка

В Крыму хирурги спасли жизнь матери и ребенку при редкой патологии беременности

20:28 01.07.2025
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Крыму хирурги спасли жизнь матери и ребенку при редкой патологии беременности
В Крыму хирурги спасли жизнь матери и ребенку при редкой патологии беременности
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизнь матери и ребенку при редкой патологии беременности. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
"В Перинатальном центре впервые в Республике Крым провели операцию по родоразрешению беременной женщины с прорастанием плаценты в окружающие ткани, используя технику временной баллонной тампонады общих подвздошных артерий", – говорится в сообщении.
Роженица поступила в отделение патологии беременности Перинатального центра с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов. Женщине проводилась сохраняющая терапия до 32 недель, отметили в ведомстве.
Перевезти пациентку в федеральный центр не представлялось возможным из-за сложной патологии. Консилиум специалистов принял решение об экстренном родоразрешении беременной.

"Операция проводилась мультидисциплинарной бригадой специалистов на базе Перинатального центра. В родоразрешении были задействованы 11 врачей – рентгенэндоваскулярные и сосудистые хирурги, акушеры-гинекологи, урологи, детские хирурги, неонатологи-реаниматологии", – проинформировали в минздраве.

Использование уникальной технологии позволило сохранить расположенные рядом органы и достичь минимальной кровопотери при данной патологии.
Операция длилась более двух часов и прошла успешно. Благодаря слаженной работе всей команды врачей на свет появилась недоношенная девочка с весом 2,5 килограмма и ростом 46 сантиметров. Ребенку оказали необходимую помощь.
Маму с новорожденной девочкой выписали домой в удовлетворительном состоянии.
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