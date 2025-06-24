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В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
В Красногвардейском районе Крыма в результате ДТП на трассе пострадал 14-летний подросток. Авария произошла из-за грубого нарушения ПДД, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T11:51
2025-06-24T11:51
2025-06-24T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в результате ДТП на трассе пострадал 14-летний подросток. Авария произошла из-за грубого нарушения ПДД, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла вблизи села Звездное 23 июня около 19 часов 40 минут на дороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".Водитель 1972 года рождения за рулем ВАЗ-21099 пошел на обгон автомобиля Volkswagen, который собирался поворачивать налево, и столкнулся с ним на встречной полосе.В результате ДТП 14-летний пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход дела на контроле в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека и еще 18 пострадали. По данным правоохранителей, в период с 16 по 22 июня в Крыму было зарегистрировано 16 ДТП. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в КрымуВ Крыму авто несколько раз крутанулось в кювете: водителя зажало в салоне
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
В Красногвардейском районе Крыма 14-летний подросток попал в больницу после ДТП
11:51 24.06.2025 (обновлено: 11:52 24.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в результате ДТП на трассе пострадал 14-летний подросток. Авария произошла из-за грубого нарушения ПДД, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла вблизи села Звездное 23 июня около 19 часов 40 минут на дороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".
Водитель 1972 года рождения за рулем ВАЗ-21099 пошел на обгон автомобиля Volkswagen, который собирался поворачивать налево, и столкнулся с ним на встречной полосе.
В результате ДТП 14-летний пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход дела на контроле в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось
, что за минувшую неделю на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека и еще 18 пострадали. По данным правоохранителей, в период с 16 по 22 июня в Крыму было зарегистрировано 16 ДТП. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.
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