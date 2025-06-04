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Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь

Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь

В Японии начался новый этап клинических испытаний универсальной искусственной крови, способной заменить донорскую в условиях острого дефицита. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T22:18

2025-06-04T22:18

2025-06-04T22:42

донорство

наука и технологии

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япония

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Японии начался новый этап клинических испытаний универсальной искусственной крови, способной заменить донорскую в условиях острого дефицита. Об этом сообщается на портале Newsweek.Разработка, которую проводит команда профессора Хироми Сакаи из Медицинского университета Нары, представляет собой инновационную форму крови, подходящую для всех групп и способную храниться до двух лет, отмечает издание.С марта 2025 года 16 здоровым добровольцам ввели от 100 до 400 миллилитров искусственной крови, сказано в статье. В ближайшее время исследователи начнут оценку продуктивности и безопасности препарата. Пока побочные эффекты у участников не зафиксированы.Профессор Эш Той из университета Бристоля в Великобритании назвал испытания "захватывающим шагом" в трансфузионной медицине – области, занимающейся всеми аспектами переливания крови. Он отметил, что разработка может проникать в труднодоступные зоны, например, при инсультах, и снять проблему совместимости."Однако, поскольку в качестве исходного материала используется человеческий гемоглобин, полученный от доноров крови, он сталкивается с теми же проблемами с точки зрения риска заражения, что и человеческая кровь. Но, как и в случае с нормальной донорской человеческой кровью, они, скорее всего, смягчат это путем тестирования. Зависимость от человеческой крови также ограничивает масштаб, которого можно достичь здесь. Но я предполагаю, что в какой-то момент они перейдут на рекомбинантные источники человеческой крови. Я с нетерпением жду возможности услышать больше об искусственном продукте и испытании", – цитирует профессора портал.Разработка в Японии базируется на успешных испытаниях 2022 года. В случае положительных результатов команда Сакаи планирует к 2030 году добиться клинического одобрения и внедрения универсальной искусственной крови в медицинскую практику. Это может стать прорывом в борьбе с нехваткой донорской крови по всему миру – особенно в странах с низким уровнем дохода, где доступ к переливаниям критически ограничен, заключили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донорство, наука и технологии, в мире, япония, новости