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Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь
Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь
В Японии начался новый этап клинических испытаний универсальной искусственной крови, способной заменить донорскую в условиях острого дефицита. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T22:18
2025-06-04T22:42
донорство
наука и технологии
в мире
япония
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Японии начался новый этап клинических испытаний универсальной искусственной крови, способной заменить донорскую в условиях острого дефицита. Об этом сообщается на портале Newsweek.Разработка, которую проводит команда профессора Хироми Сакаи из Медицинского университета Нары, представляет собой инновационную форму крови, подходящую для всех групп и способную храниться до двух лет, отмечает издание.С марта 2025 года 16 здоровым добровольцам ввели от 100 до 400 миллилитров искусственной крови, сказано в статье. В ближайшее время исследователи начнут оценку продуктивности и безопасности препарата. Пока побочные эффекты у участников не зафиксированы.Профессор Эш Той из университета Бристоля в Великобритании назвал испытания "захватывающим шагом" в трансфузионной медицине – области, занимающейся всеми аспектами переливания крови. Он отметил, что разработка может проникать в труднодоступные зоны, например, при инсультах, и снять проблему совместимости."Однако, поскольку в качестве исходного материала используется человеческий гемоглобин, полученный от доноров крови, он сталкивается с теми же проблемами с точки зрения риска заражения, что и человеческая кровь. Но, как и в случае с нормальной донорской человеческой кровью, они, скорее всего, смягчат это путем тестирования. Зависимость от человеческой крови также ограничивает масштаб, которого можно достичь здесь. Но я предполагаю, что в какой-то момент они перейдут на рекомбинантные источники человеческой крови. Я с нетерпением жду возможности услышать больше об искусственном продукте и испытании", – цитирует профессора портал.Разработка в Японии базируется на успешных испытаниях 2022 года. В случае положительных результатов команда Сакаи планирует к 2030 году добиться клинического одобрения и внедрения универсальной искусственной крови в медицинскую практику. Это может стать прорывом в борьбе с нехваткой донорской крови по всему миру – особенно в странах с низким уровнем дохода, где доступ к переливаниям критически ограничен, заключили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донорство, наука и технологии, в мире, япония, новости
Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь

В Японии проходят клинические испытания универсальной искусственной крови

22:18 04.06.2025 (обновлено: 22:42 04.06.2025)
 
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Центр крови ФМБА России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Японии начался новый этап клинических испытаний универсальной искусственной крови, способной заменить донорскую в условиях острого дефицита. Об этом сообщается на портале Newsweek.
Разработка, которую проводит команда профессора Хироми Сакаи из Медицинского университета Нары, представляет собой инновационную форму крови, подходящую для всех групп и способную храниться до двух лет, отмечает издание.
С марта 2025 года 16 здоровым добровольцам ввели от 100 до 400 миллилитров искусственной крови, сказано в статье. В ближайшее время исследователи начнут оценку продуктивности и безопасности препарата. Пока побочные эффекты у участников не зафиксированы.

Основой искусственной крови стали везикулы гемоглобина – частицы, полученные из просроченной донорской крови. Гемоглобин заключается в липидную оболочку, имитируя функции эритроцитов и эффективно транспортируя кислород без риска иммунной реакции или заражения. Такая кровь не требует подбора по группе и может использоваться в экстренных ситуациях, утверждается в материале.

Профессор Эш Той из университета Бристоля в Великобритании назвал испытания "захватывающим шагом" в трансфузионной медицине – области, занимающейся всеми аспектами переливания крови. Он отметил, что разработка может проникать в труднодоступные зоны, например, при инсультах, и снять проблему совместимости.
"Однако, поскольку в качестве исходного материала используется человеческий гемоглобин, полученный от доноров крови, он сталкивается с теми же проблемами с точки зрения риска заражения, что и человеческая кровь. Но, как и в случае с нормальной донорской человеческой кровью, они, скорее всего, смягчат это путем тестирования. Зависимость от человеческой крови также ограничивает масштаб, которого можно достичь здесь. Но я предполагаю, что в какой-то момент они перейдут на рекомбинантные источники человеческой крови. Я с нетерпением жду возможности услышать больше об искусственном продукте и испытании", – цитирует профессора портал.
Разработка в Японии базируется на успешных испытаниях 2022 года. В случае положительных результатов команда Сакаи планирует к 2030 году добиться клинического одобрения и внедрения универсальной искусственной крови в медицинскую практику. Это может стать прорывом в борьбе с нехваткой донорской крови по всему миру – особенно в странах с низким уровнем дохода, где доступ к переливаниям критически ограничен, заключили в публикации.
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донорствоНаука и технологииВ миреЯпонияНовости
 
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