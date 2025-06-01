Рейтинг@Mail.ru
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250601/putin-poluchil-doklady-ot-fsb-i-mchs-o-chp-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-1146860729.html
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T11:45
2025-06-01T12:25
владимир путин (политик)
дмитрий песков
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
брянская область
курская область
поезд
железная дорога
мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_523b16fa94dd587d8b380c7fa55d5476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на ж/д в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях&gt;&gt;
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_232f6f6006f452a7f2e2f1a1904c5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дмитрий песков, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, брянская область, курская область, поезд, железная дорога, мост, чп с поездами в брянской и курской областях
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях

Путин получил доклады от спецслужб о ЧП с поездами в Курской и Брянской областях

11:45 01.06.2025 (обновлено: 12:25 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевский дворец
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", – сказал Песков.

Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на ж/д в Брянской области.
ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиБрянская областьКурская областьПоездЖелезная дорогаМостЧП с поездами в Брянской и Курской областях
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
12:07В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
11:45Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
11:32Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
11:17Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
10:51Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
10:30Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
10:10Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани
09:43В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка
09:16Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
08:24Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
08:02Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
07:22Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
06:57Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
00:01Погода в Крыму в первый день лета
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
23:15Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
22:43В горах Крыма спасли двух человек
22:36В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
21:33Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день
Лента новостейМолния