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Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T11:45
2025-06-01T11:45
2025-06-01T12:25
владимир путин (политик)
дмитрий песков
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
брянская область
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поезд
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мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на ж/д в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), дмитрий песков, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, брянская область, курская область, поезд, железная дорога, мост, чп с поездами в брянской и курской областях
Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
Путин получил доклады от спецслужб о ЧП с поездами в Курской и Брянской областях
11:45 01.06.2025 (обновлено: 12:25 01.06.2025)