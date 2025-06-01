https://crimea.ria.ru/20250601/putin-poluchil-doklady-ot-fsb-i-mchs-o-chp-v-kurskoy-i-bryanskoy-oblastyakh-1146860729.html

Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях

Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях

Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T11:45

2025-06-01T11:45

2025-06-01T12:25

владимир путин (политик)

дмитрий песков

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклады по линии ФСБ и МЧС РФ о подрывах мостов в Курской и Брянской областях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на ж/д в Брянской области.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, брянская область, курская область, поезд, железная дорога, мост, чп с поездами в брянской и курской областях