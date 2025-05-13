https://crimea.ria.ru/20250513/feodosiya-obestochena-bez-sveta-pochti-15-tysyach-abonentov-1146391813.html

Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов

Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов

В Феодосии из-за аварии на электроподстанции без энергоснабжения остались почти 15 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T08:23

2025-05-13T08:23

2025-05-13T08:31

феодосия

крым

минтопэнерго крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электросети

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_069dce3f0ae11e3dd656dcfbd9ef1e93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на электроподстанции без энергоснабжения остались почти 15 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма.Отмечается, что обесточено 66 трансформаторных подстанций и 6783 точек поставок электричества.В ведомстве добавили, что на данный момент электроснабжение большей части жителей восстановлено. Аварийные бригады продолжают аварийные работы.По данным "Крымэнерго", без света остаются жители улиц Галерейная, Куйбышева, Земская, Базарная, Назукина, Советская, Украинская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, минтопэнерго крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма