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Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов
Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов
В Феодосии из-за аварии на электроподстанции без энергоснабжения остались почти 15 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:23
2025-05-13T08:23
2025-05-13T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на электроподстанции без энергоснабжения остались почти 15 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма.Отмечается, что обесточено 66 трансформаторных подстанций и 6783 точек поставок электричества.В ведомстве добавили, что на данный момент электроснабжение большей части жителей восстановлено. Аварийные бригады продолжают аварийные работы.По данным "Крымэнерго", без света остаются жители улиц Галерейная, Куйбышева, Земская, Базарная, Назукина, Советская, Украинская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Феодосия обесточена: без света почти 15 тысяч абонентов
В Феодосии почти 15 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии
08:23 13.05.2025 (обновлено: 08:31 13.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на электроподстанции без энергоснабжения остались почти 15 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минтопэнерго Крыма.
Отмечается, что обесточено 66 трансформаторных подстанций и 6783 точек поставок электричества.
"В связи с аварийным срабатыванием автоматики на подстанции 110 кВ "Крымэнерго" произошло отключение абонентов Феодосии. Обесточено 14 947 человек", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент электроснабжение большей части жителей восстановлено. Аварийные бригады продолжают аварийные работы.
По данным "Крымэнерго", без света остаются жители улиц Галерейная, Куйбышева, Земская, Базарная, Назукина, Советская, Украинская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
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