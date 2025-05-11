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День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума
День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума - РИА Новости Крым, 11.05.2025
День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума
Символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР провели в центре Донецка ко Дню республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T12:56
2025-05-11T12:56
2025-05-11T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР провели в центре Донецка ко Дню республики, передает корреспондент РИА Новости.По словам Добровольского, аналогичные или подобные мероприятия в честь Дня республики проходят по всем городам ДНР и позволят сегодняшней молодежи почувствовать себя участниками событий 2014 года. Продлится данная реконструкция до вечера.На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик? Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), донецк, история, праздники и памятные даты, референдум
День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума
День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости
12:56 11.05.2025 (обновлено: 13:00 11.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР провели в центре Донецка ко Дню республики, передает корреспондент РИА Новости.
"Подготовили фотографии, тематическую палатку, бюллетени, ребята будут исполнять под гитару песни, которые в 2014 году поднимали наш народ и наших ребят, которые взяли в руки оружие", - рассказал РИА Новости руководитель "Молодой республики" и "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
По словам Добровольского, аналогичные или подобные мероприятия в честь Дня республики проходят по всем городам ДНР и позволят сегодняшней молодежи почувствовать себя участниками событий 2014 года. Продлится данная реконструкция до вечера.
На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого Верховная рада отстранила президента страны Виктора Януковича от власти. Захватившие в результате госпереворота власть на Украине в апреле 2014 года начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР.
В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик? Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, ЛНР - 96,2%.
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