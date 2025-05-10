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В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным
В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным - РИА Новости Крым, 10.05.2025
В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным
В Бахчисарайском селе Голубинка простились с героем специальной военной операции Дмитрием Полениным. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T19:41
2025-05-10T19:41
2025-05-10T19:41
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском селе Голубинка простились с героем специальной военной операции Дмитрием Полениным. Об этом сообщили в районной администрации.Дмитрий Михайлович родился в городе Солнцево Московской области. Позже вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в село Голубинка в Крыму. Окончил местную школу, затем Севастопольское судостроительное училище. После был призван на срочную службу, которую проходил в Костроме.Когда началась СВО, подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину.У Дмитрия остались жена и пятеро детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, бахчисарайский район, утраты, участники сво, герои сво, общество
В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным
В Бахчисарайском районе Крыма проводили в последний путь героя СВО Дмитрия Поленина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском селе Голубинка простились с героем специальной военной операции Дмитрием Полениным. Об этом сообщили в районной администрации.
Дмитрий Михайлович родился в городе Солнцево Московской области. Позже вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в село Голубинка в Крыму. Окончил местную школу, затем Севастопольское судостроительное училище. После был призван на срочную службу, которую проходил в Костроме.
Когда началась СВО, подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину.
"Когда над нашей страной вновь нависла угроза нацизма, Дмитрий Поленин принял для себя осознанный и самый главный выбор в жизни - встать на защиту Отечества. Оставаясь верным данной присяге, погиб при исполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции", - сказано в сообщении.
У Дмитрия остались жена и пятеро детей.
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