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В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным

В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным - РИА Новости Крым, 10.05.2025

В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным

В Бахчисарайском селе Голубинка простились с героем специальной военной операции Дмитрием Полениным. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T19:41

2025-05-10T19:41

2025-05-10T19:41

крым

бахчисарайский район

утраты

участники сво

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском селе Голубинка простились с героем специальной военной операции Дмитрием Полениным. Об этом сообщили в районной администрации.Дмитрий Михайлович родился в городе Солнцево Московской области. Позже вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в село Голубинка в Крыму. Окончил местную школу, затем Севастопольское судостроительное училище. После был призван на срочную службу, которую проходил в Костроме.Когда началась СВО, подписал контракт с Минобороны и отправился защищать Родину.У Дмитрия остались жена и пятеро детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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бахчисарайский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, утраты, участники сво, герои сво, общество