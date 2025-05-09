https://crimea.ria.ru/20250509/samoe-bolshoe-znamya-pobedy-razvernuli-na-saur-mogile-v-dnr-1146338503.html
Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
На легендарной высоте Саур-Могила в Донецкой Народной Республике развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках российско-белорусской экспедиции... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T18:38
2025-05-09T18:38
2025-05-09T18:38
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
80 лет победы
новости
новые регионы россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146338391_0:69:928:590_1920x0_80_0_0_3d198c039cdb4c272c9a0777dc56f1f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На легендарной высоте Саур-Могила в Донецкой Народной Республике развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках российско-белорусской экспедиции "Непокоренные". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Размер полотна – 65 на 35 метров, вес – 370 килограммов. В рамках акции "Непокоренные" Знамя Победы проследует 5000 километров через 14 городов России и Белоруссии, от Бреста до Севастополя.По словам Пушилина, экспедиция пройдет по местам боевой славы, через города-герои, "отдавая дань памяти тем, кто 80 лет назад со скаткой шинели прошагал в сапогах пол-Европы".Саур-Могила - место ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году велось судьбоносное сражение за будущее Донецкого края и всей страны. Взятие советскими войсками кургана стало началом сокрушительного разгрома фашистов и привело к полному освобождению Донбасса. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был разрушен постоянными обстрелами. В 2022 году мемориальный комплекс восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
https://crimea.ria.ru/20250509/cudakskie-dayvery-ustanovili-pod-vodoy-kolokol-v-pamyat-pogibshikh-moryakov-1146332141.html
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146338391_25:0:902:658_1920x0_80_0_0_69b5c3424d39a95743b4bf6b5c1c1e97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, 80 лет победы, новости, новые регионы россии, общество
Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
На легендарной высоте Саур-Могила в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На легендарной высоте Саур-Могила в Донецкой Народной Республике развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках российско-белорусской экспедиции "Непокоренные". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Размер полотна – 65 на 35 метров, вес – 370 килограммов. В рамках акции "Непокоренные" Знамя Победы проследует 5000 километров через 14 городов России и Белоруссии, от Бреста до Севастополя.
По словам Пушилина, экспедиция пройдет по местам боевой славы, через города-герои, "отдавая дань памяти тем, кто 80 лет назад со скаткой шинели прошагал в сапогах пол-Европы".
Саур-Могила - место ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году велось судьбоносное сражение за будущее Донецкого края и всей страны. Взятие советскими войсками кургана стало началом сокрушительного разгрома фашистов и привело к полному освобождению Донбасса. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был разрушен постоянными обстрелами. В 2022 году мемориальный комплекс восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: