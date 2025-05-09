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Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР

Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР

На легендарной высоте Саур-Могила в Донецкой Народной Республике развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках российско-белорусской экспедиции... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T18:38

2025-05-09T18:38

2025-05-09T18:38

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

80 лет победы

новости

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На легендарной высоте Саур-Могила в Донецкой Народной Республике развернули самое большое в мире Знамя Победы в рамках российско-белорусской экспедиции "Непокоренные". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Размер полотна – 65 на 35 метров, вес – 370 килограммов. В рамках акции "Непокоренные" Знамя Победы проследует 5000 километров через 14 городов России и Белоруссии, от Бреста до Севастополя.По словам Пушилина, экспедиция пройдет по местам боевой славы, через города-герои, "отдавая дань памяти тем, кто 80 лет назад со скаткой шинели прошагал в сапогах пол-Европы".Саур-Могила - место ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году велось судьбоносное сражение за будущее Донецкого края и всей страны. Взятие советскими войсками кургана стало началом сокрушительного разгрома фашистов и привело к полному освобождению Донбасса. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был разрушен постоянными обстрелами. В 2022 году мемориальный комплекс восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/cudakskie-dayvery-ustanovili-pod-vodoy-kolokol-v-pamyat-pogibshikh-moryakov-1146332141.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, 80 лет победы, новости, новые регионы россии, общество