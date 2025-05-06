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Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе

Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе

В Симферополе полиция оцепила один из домов в микрорайоне "Жигулина роща", на месте находятся также сотрудники МЧС и скорой помощи. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T16:15

2025-05-06T16:15

2025-05-06T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе полиция оцепила один из домов в микрорайоне "Жигулина роща", на месте находятся также сотрудники МЧС и скорой помощи.По словам местных жителей, силовики осматривают двор рядом с высоткой, людей по громкоговорителям просят не подходить к окнам. Очевидцы предполагают, что причина происходящего - подозрительная коробка, которую обнаружили люди в одном из дворов.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по республике, правоохранители обследовали предмет и выяснили, что он не опасен.Дальнейшая информация уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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