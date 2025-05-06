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Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
В Симферополе полиция оцепила один из домов в микрорайоне "Жигулина роща", на месте находятся также сотрудники МЧС и скорой помощи. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе полиция оцепила один из домов в микрорайоне "Жигулина роща", на месте находятся также сотрудники МЧС и скорой помощи.По словам местных жителей, силовики осматривают двор рядом с высоткой, людей по громкоговорителям просят не подходить к окнам. Очевидцы предполагают, что причина происходящего - подозрительная коробка, которую обнаружили люди в одном из дворов.Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по республике, правоохранители обследовали предмет и выяснили, что он не опасен.Дальнейшая информация уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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крым, срочные новости крыма, мвд по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе

В Симферополе полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще из-за неизвестного предмета

16:15 06.05.2025 (обновлено: 16:21 06.05.2025)
 
© Фото из соцсетейРабота экстренных служб у жилого комплекса в Симферополе
Работа экстренных служб у жилого комплекса в Симферополе
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе полиция оцепила один из домов в микрорайоне "Жигулина роща", на месте находятся также сотрудники МЧС и скорой помощи.
По словам местных жителей, силовики осматривают двор рядом с высоткой, людей по громкоговорителям просят не подходить к окнам. Очевидцы предполагают, что причина происходящего - подозрительная коробка, которую обнаружили люди в одном из дворов.
Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по республике, правоохранители обследовали предмет и выяснили, что он не опасен.
"Обнаруженный предмет опасности не представляет", - рассказали в ведомстве.
Дальнейшая информация уточняется.
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Заголовок открываемого материала
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