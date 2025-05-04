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Трамп назвал возможного следующего президента США
Трамп назвал возможного следующего президента США - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Трамп назвал возможного следующего президента США
Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T18:44
2025-05-04T18:44
2025-05-04T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста.Американский президент также упомянул госсекретаря США и временно исполняющего обязанности своего советника по национальной безопасности Марко Рубио, отметив, что считает его "отличным"."Но, конечно, я бы сказал, что чей-то вице-президент, если этот человек выдающийся, то думаю, у него будет преимущество… Может быть, ему кто-то бросит вызов, у нас в партии много хороших людей", - резюмировал Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, в мире, политика, новости, джей ди вэнс
Трамп назвал возможного следующего президента США
Трамп допустил выдвижение Вэнса кандидатом в президенты США после своего ухода
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста.
"У меня есть вице-президент и Джей Ди делает фантастическую работу… он может быть (во главе списка преемников - ред.), но я не хочу вовлекаться в это. Он фантастический, блестящий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Американский президент также упомянул госсекретаря США и временно исполняющего обязанности своего советника по национальной безопасности Марко Рубио, отметив, что считает его "отличным".
"Но, конечно, я бы сказал, что чей-то вице-президент, если этот человек выдающийся, то думаю, у него будет преимущество… Может быть, ему кто-то бросит вызов, у нас в партии много хороших людей", - резюмировал Трамп.
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