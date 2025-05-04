https://crimea.ria.ru/20250504/tramp-nazval-vozmozhnogo-sleduyuschego-prezidenta-ssha-1146190726.html

Трамп назвал возможного следующего президента США

Трамп назвал возможного следующего президента США - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Трамп назвал возможного следующего президента США

Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T18:44

2025-05-04T18:44

2025-05-04T18:44

дональд трамп

сша

в мире

политика

новости

джей ди вэнс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста.Американский президент также упомянул госсекретаря США и временно исполняющего обязанности своего советника по национальной безопасности Марко Рубио, отметив, что считает его "отличным"."Но, конечно, я бы сказал, что чей-то вице-президент, если этот человек выдающийся, то думаю, у него будет преимущество… Может быть, ему кто-то бросит вызов, у нас в партии много хороших людей", - резюмировал Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире, политика, новости, джей ди вэнс