https://crimea.ria.ru/20250323/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya---bolshe-chasa--1145162125.html

Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа

Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа

Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T13:19

2025-03-23T13:19

2025-03-23T13:19

ситуация на дорогах крыма

транспорт

керчь

керченский пролив

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - очередей на досмотр со стороны Керчи нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

керченский пролив

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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