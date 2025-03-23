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Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа
Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа
Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T13:19
2025-03-23T13:19
ситуация на дорогах крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - очередей на досмотр со стороны Керчи нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, керчь, керченский пролив, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа

В очереди на Крымский мост стоят 385 машин

13:19 23.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 385 транспортных средств. Ожидание более часа", - говорится в публикации.
При этом выезд из Крыма свободен - очередей на досмотр со стороны Керчи нет.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаТранспортКерчьКерченский проливНовостиНовости Крыма
 
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