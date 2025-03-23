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Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа
Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа
Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T13:19
2025-03-23T13:19
2025-03-23T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - очередей на досмотр со стороны Керчи нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: время ожидания - больше часа
В очереди на Крымский мост стоят 385 машин