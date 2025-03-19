https://crimea.ria.ru/20250319/57-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-i-esche-chetyrmya-regionami-rossii-1145033286.html

57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ

57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025

57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение ночи перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе семь... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T07:43

2025-03-19T07:43

2025-03-19T07:47

азовское море

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение ночи перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе семь – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.Также средства ПВО сбили по одному дрону над Тульской и Брянской областями.В среду утром оперштаб Кубани сообщил, что в станице Кавказской после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков дрона произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)