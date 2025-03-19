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57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ
57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение ночи перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе семь... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T07:43
2025-03-19T07:47
азовское море
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение ночи перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе семь – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.Также средства ПВО сбили по одному дрону над Тульской и Брянской областями.В среду утром оперштаб Кубани сообщил, что в станице Кавказской после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков дрона произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
57 дронов ликвидировали над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ

57 беспилотников перехватили и уничтожили над Азовским морем и еще четырьмя регионами РФ

07:43 19.03.2025 (обновлено: 07:47 19.03.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России в течение ночи перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе семь – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов: 35 БПЛА – над территорией Курской области, 13 БПЛА – над территорией Орловской области, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря", – говорится в сообщении.
Также средства ПВО сбили по одному дрону над Тульской и Брянской областями.
В среду утром оперштаб Кубани сообщил, что в станице Кавказской после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков дрона произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.
Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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