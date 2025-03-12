https://crimea.ria.ru/20250312/kiselev-pozdravil-krymskoe-podrazdelenie-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1144852229.html

Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием

Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с десятилетием крымское региональное подразделение медиагруппы "Россия РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T09:11

2025-03-12T09:11

2025-03-12T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с десятилетием крымское региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня", отметив профессионализм коллектива подразделения, его преданность делу и родной стране.По словам Киселева, в 2015 году, принимая решение об открытии, руководство "Россия сегодня" исходило из того, что "Крым - наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле". История подтверждает верность того шага, отметил он.Он также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма.Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе. За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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