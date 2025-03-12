https://crimea.ria.ru/20250312/kiselev-pozdravil-krymskoe-podrazdelenie-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1144852229.html
Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с десятилетием крымское региональное подразделение медиагруппы "Россия РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T09:11
2025-03-12T09:11
2025-03-12T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с десятилетием крымское региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня", отметив профессионализм коллектива подразделения, его преданность делу и родной стране.По словам Киселева, в 2015 году, принимая решение об открытии, руководство "Россия сегодня" исходило из того, что "Крым - наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле". История подтверждает верность того шага, отметил он.Он также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма.Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе. За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма.Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
Дмитрий Киселев поздравил подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму с 10-летием
09:11 12.03.2025 (обновлено: 09:18 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с десятилетием крымское региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня", отметив профессионализм коллектива подразделения, его преданность делу и родной стране.
"Вот уже десять лет, как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях", - сказал гендиректор медиагруппы.
По словам Киселева, в 2015 году, принимая решение об открытии, руководство "Россия сегодня" исходило из того, что "Крым - наш, это всерьез и надолго, но угроз впереди, в том числе информационных, будет много, а мы в деле". История подтверждает верность того шага, отметил он.
"Сегодня аудитория как у радио, так у сайта, и в социальных сетях многомиллионная. Это не только Крым, но и вся Россия, а еще Белоруссия, Казахстан, Германия и, конечно, Соединенные Штаты. Получилось это все не само собой. Наш дружный крымский коллектив при поддержке всей большой команды медиагруппы демонстрирует профессионализм, преданность делу и родной стране", - подчеркнул Киселев.
Он также поблагодарил руководство Крыма за неизменную поддержку и выразил глубокую признательность каждому, кто причастен к написанию современной летописи Крыма.
"Эта работа, тем более в военное время, требует профессиональной стойкости, таланта, человеческой мужественности и душевного благородства. Наша благодарность безмерна. Поздравляют с первым десятилетием! Так держать! Победа будет за нами", - подытожил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Крымскому подразделению международной медиагруппы "Россия сегодня" исполняется 10 лет. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр.
Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе. За 10 лет на страницах сайта опубликовано более 165 тысяч материалов. Ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек – это сравнимо с населением Крыма.
Радиостанция "Спутник в Крыму" занимает первое место в Медиалогии по цитируемости в Крыму и Севастополе среди радиостанций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Общее количество эфиров за 10 лет – свыше 45 тысяч. А это – более 22,5 тысяч часов вещания.
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. За 10 лет их здесь прошло около 1800, в том числе видеомостов и пресс-конференций. В 2025 году здесь запущены новые форматы – круглые столы и брифинги, которые пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств.
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