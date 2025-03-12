https://crimea.ria.ru/20250312/kazhdyy-shestoy-klient-vtb-v-krymu-polzuetsya-vyezdnym-servisom-1144860632.html
Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:46
2025-03-12T13:46
2025-03-12T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября 2024 года клиентами ВТБ стали около 160 тысяч жителей полуострова, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Получить карту Банка ВТБ (ПАО) или любую другую услугу банка можно в любом из 132 офисов РНКБ. Кроме того, можно воспользоваться выездным сервисом ВТБ, который уже доступен жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Ялты, Белогорска, Феодосии, Керчи, Гвардейского и других населенных пунктов. По статистике, каждый шестой клиент ВТБ в Республике Крым и Севастополе пользуется услугами выездных менеджеров ВТБ, которые приезжают в удобное клиенту место и установленное время.В первую очередь клиент при помощи выездного сервиса получает карту ВТБ, после чего менеджер поможет перевести социальные выплаты, пенсию или зарплату в ВТБ, выдаст платежный стикер или настроит программу лояльности.В банке напомнили, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую персональную информацию. В разговоре уточняются только данные, касающиеся встречи: актуальность адреса доставки и наличие с собой оригинала паспорта.В настоящее время на территории полуострова работают 70 выездных специалистов ВТБ. В среднем менеджер преодолевает около 35 километров в день. Чаще всего клиенты оформляют доставку дебетовых и зарплатных карт, а также просят помощи в установке ВТБ Онлайн (18+), подключении программы лояльности и открытии накопительных продуктов.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneRHUJ6EXFN
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втб, рнкб (пао), крым, банк, новости, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября 2024 года клиентами ВТБ стали около 160 тысяч жителей полуострова, сообщает РНКБ Банк (ПАО).
Получить карту Банка ВТБ (ПАО) или любую другую услугу банка можно в любом из 132 офисов РНКБ. Кроме того, можно воспользоваться выездным сервисом ВТБ, который уже доступен жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Ялты, Белогорска, Феодосии, Керчи, Гвардейского и других населенных пунктов. По статистике, каждый шестой клиент ВТБ в Республике Крым и Севастополе пользуется услугами выездных менеджеров ВТБ, которые приезжают в удобное клиенту место и установленное время.
В первую очередь клиент при помощи выездного сервиса получает карту ВТБ, после чего менеджер поможет перевести социальные выплаты, пенсию или зарплату в ВТБ, выдаст платежный стикер или настроит программу лояльности.
Заказать карту ВТБ с доставкой можно на сайте
банка. Необходимо нажать "заказать карту", выбрать дизайн, ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и код из СМС. Далее указать город, удобный адрес, дату и время доставки, после чего дождаться звонка специалиста.
В банке напомнили, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую персональную информацию. В разговоре уточняются только данные, касающиеся встречи: актуальность адреса доставки и наличие с собой оригинала паспорта.
В настоящее время на территории полуострова работают 70 выездных специалистов ВТБ. В среднем менеджер преодолевает около 35 километров в день. Чаще всего клиенты оформляют доставку дебетовых и зарплатных карт, а также просят помощи в установке ВТБ Онлайн (18+), подключении программы лояльности и открытии накопительных продуктов.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneRHUJ6EXFN