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Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T13:46
2025-03-12T13:46
втб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября 2024 года клиентами ВТБ стали около 160 тысяч жителей полуострова, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Получить карту Банка ВТБ (ПАО) или любую другую услугу банка можно в любом из 132 офисов РНКБ. Кроме того, можно воспользоваться выездным сервисом ВТБ, который уже доступен жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Ялты, Белогорска, Феодосии, Керчи, Гвардейского и других населенных пунктов. По статистике, каждый шестой клиент ВТБ в Республике Крым и Севастополе пользуется услугами выездных менеджеров ВТБ, которые приезжают в удобное клиенту место и установленное время.В первую очередь клиент при помощи выездного сервиса получает карту ВТБ, после чего менеджер поможет перевести социальные выплаты, пенсию или зарплату в ВТБ, выдаст платежный стикер или настроит программу лояльности.В банке напомнили, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую персональную информацию. В разговоре уточняются только данные, касающиеся встречи: актуальность адреса доставки и наличие с собой оригинала паспорта.В настоящее время на территории полуострова работают 70 выездных специалистов ВТБ. В среднем менеджер преодолевает около 35 километров в день. Чаще всего клиенты оформляют доставку дебетовых и зарплатных карт, а также просят помощи в установке ВТБ Онлайн (18+), подключении программы лояльности и открытии накопительных продуктов.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneRHUJ6EXFN
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, рнкб (пао), крым, банк, новости, новости крыма

Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом

13:46 12.03.2025
 
© Пресс-служба ВТБКарта ВТБ
Карта ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Специалисты выездного сервиса ВТБ и сотрудники в офисах РНКБ в феврале оформили более 50 тысяч дебетовых карт ВТБ для крымчан и севастопольцев, а всего с ноября 2024 года клиентами ВТБ стали около 160 тысяч жителей полуострова, сообщает РНКБ Банк (ПАО).
Получить карту Банка ВТБ (ПАО) или любую другую услугу банка можно в любом из 132 офисов РНКБ. Кроме того, можно воспользоваться выездным сервисом ВТБ, который уже доступен жителям Симферополя, Севастополя, Балаклавы, Ялты, Белогорска, Феодосии, Керчи, Гвардейского и других населенных пунктов. По статистике, каждый шестой клиент ВТБ в Республике Крым и Севастополе пользуется услугами выездных менеджеров ВТБ, которые приезжают в удобное клиенту место и установленное время.
В первую очередь клиент при помощи выездного сервиса получает карту ВТБ, после чего менеджер поможет перевести социальные выплаты, пенсию или зарплату в ВТБ, выдаст платежный стикер или настроит программу лояльности.
Заказать карту ВТБ с доставкой можно на сайте банка. Необходимо нажать "заказать карту", выбрать дизайн, ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и код из СМС. Далее указать город, удобный адрес, дату и время доставки, после чего дождаться звонка специалиста.
В банке напомнили, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую персональную информацию. В разговоре уточняются только данные, касающиеся встречи: актуальность адреса доставки и наличие с собой оригинала паспорта.
В настоящее время на территории полуострова работают 70 выездных специалистов ВТБ. В среднем менеджер преодолевает около 35 километров в день. Чаще всего клиенты оформляют доставку дебетовых и зарплатных карт, а также просят помощи в установке ВТБ Онлайн (18+), подключении программы лояльности и открытии накопительных продуктов.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneRHUJ6EXFN
ВТБРНКБ (ПАО)КрымБанкНовостиНовости Крыма
 
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