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Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках
Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках
В Саках более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщает первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T10:46
2025-03-12T10:47
крым
новости крыма
электросети
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Саках более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщает первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Как сообщили в "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.Ранее в среду отключение света произошло в Симферополе. Без света остались более 20 улиц: проспект Победы, Мокроусова, Тургенева, Фрунзе, Киевская, Потемкинская, Лермонтова, Блюхера, Стахановцев, Чайковского, Скрипниченко, Бетховена, Крупской, Комсомольская (Бахчи-Эль), 51-й Армии, Федотова, Партизанская, Жильцовой, Потемкинская, Аксакова, Гаспринского. Также обесточены переулки Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света более 20 улиц СимферополяКрупная авария на сетях обесточила Ялту14 подстанций обесточены в Крыму из-за аварии
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крым, новости крыма, электросети, отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, саки

Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках

10:46 12.03.2025 (обновлено: 10:47 12.03.2025)
 
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Замена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Саках более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщает первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение абонентов в городе Саки. Обесточено 13 трансформаторных подстанций, всего - 8118 человек", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Как сообщили в "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.
Ранее в среду отключение света произошло в Симферополе. Без света остались более 20 улиц: проспект Победы, Мокроусова, Тургенева, Фрунзе, Киевская, Потемкинская, Лермонтова, Блюхера, Стахановцев, Чайковского, Скрипниченко, Бетховена, Крупской, Комсомольская (Бахчи-Эль), 51-й Армии, Федотова, Партизанская, Жильцовой, Потемкинская, Аксакова, Гаспринского. Также обесточены переулки Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.
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КрымНовости КрымаЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуВладимир ВоронкинСаки
 
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