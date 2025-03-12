https://crimea.ria.ru/20250312/bez-sveta-8-tysyach-chelovek-massovoe-otklyuchenie-sveta-v-sakakh--1144856060.html

Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках

Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Без света 8 тысяч человек: массовое отключение в Саках

В Саках более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщает первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:46

2025-03-12T10:46

2025-03-12T10:47

крым

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электросети

отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

саки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Саках более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщает первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Как сообщили в "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.Ранее в среду отключение света произошло в Симферополе. Без света остались более 20 улиц: проспект Победы, Мокроусова, Тургенева, Фрунзе, Киевская, Потемкинская, Лермонтова, Блюхера, Стахановцев, Чайковского, Скрипниченко, Бетховена, Крупской, Комсомольская (Бахчи-Эль), 51-й Армии, Федотова, Партизанская, Жильцовой, Потемкинская, Аксакова, Гаспринского. Также обесточены переулки Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света более 20 улиц СимферополяКрупная авария на сетях обесточила Ялту14 подстанций обесточены в Крыму из-за аварии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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