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Авария оставила без света более 20 улиц Симферополя

Авария оставила без света более 20 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Авария оставила без света более 20 улиц Симферополя

Авария обесточила более 20 улиц крымской столицы. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T09:01

2025-03-12T09:01

2025-03-12T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Авария обесточила более 20 улиц крымской столицы. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В зону отключения попали проспект Победы, улицы Мокроусова, Тургенева, Фрунзе, Киевская, Потемкинская, Лермонтова, Блюхера, Стахановцев, Чайковского, Скрипниченко, Бетховена, Крупской, Комсомольская (Бахчи-Эль), 51-й Армии, Федотова, Партизанская, Жильцовой, Потемкинская, Аксакова, Гаспринского. Также обесточены переулки Гравийный, Вольный и прилегающие к ним улицы.Как сообщалось, накануне в связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение абонентов в городе Симферополь. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций, без света в течение нескольких часов оставались около 7 тысяч человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте обесточены больше 7 тысяч челове"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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