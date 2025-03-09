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Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны
Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны
15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-09T07:13
2025-03-08T20:36
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музыка
общество
культура
оркестр
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15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных инструментов: домры и балалайки свои, помещения для репетиций нет, гастроли – за свои средства. Через 15 лет оркестр русских народных инструментов им. Г. Шендерева стал государственным. Какому слушателю сейчас нужна музыка для баяна и балалаек, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Как все начиналосьНа пюпитрах раскрытые ноты. Только что оркестр репетировал "Волжские картины" композитора Георгия Шендерева – крымчанина, жившего в небольшом селе под Судаком, который написал множество произведений для народных инструментов. Много десятилетий их играют по всему миру, в том числе и на самых больших и значимых концертных площадках.Энвер Сеит-Абдулов только что солировал на баяне, и на его смуглом лице отображалась вся гамма чувств, которые умелые руки музыкантов высвобождают из нот. В ансамбле он со дня основания.Энвер – заслуженный артист Республики Крым. Но в оркестре есть и более молодые специалисты. И не только крымчане."У нас изначально 15 человек было. Мы добавили в том числе наших бывших выпускников музыкального училища. К нам 10 лет назад переехала одна домристка из Красноярска. Она долго ждала, когда у нас появится место. У нас же специфика: в Крыму нет консерватории, то есть нет и кадров, профессионально играющих на народных инструментах очень мало. Фактически здесь в оркестре собраны все, кто играет профессионально. Почему нет больше народников? Потому что дети, которые заканчивают наше музыкальное училище, уезжают в консерватории на материк и там остаются", - беседуем мы с худруком оркестра Валентином Лобановым.Он севастополец, выпускник Симферопольского музучилища и Донецкой консерватории, возглавил оркестр 15 лет назад и стал в Крыму популяризатором русской народной музыки.По его словам, оркестр был создан в том числе и для того, чтобы "задержать" музыкальные кадры на полуострове тогда, когда государству народная музыка – особенно русская – совсем не была нужна.- Ровно 15 лет назад я в музыкальном училище как раз возглавлял студенческий народный оркестр и работал в нем дирижером. И сейчас работаю. И мне позвонили педагоги, говорят, мы вот тут сидим, нас 16 человек, чай пьем, думаем, что делать. Я говорю, ну давайте. И уже на первую репетицию с партитурами пришел, мы через месяц на телевидении записали программу. Потом мы официально числились при Центре эстрадного искусства симферопольской администрации, у нас были четыре ставки на весь оркестр.Балалайка и Noise MC- Кто наш слушатель? Разные люди. Те, кто любит народную музыку и звучание народных инструментов, потому что сейчас они – большая редкость. В советское время эту музыку передавали по радио и телевидению, была такая культурная политика. Это не совсем академическая музыка, хотя оркестры имеют название академических оркестров, что указывает, в первую очередь, на их репертуар. Народный оркестр - это своеобразный синтез, включающий в себя классическую, народную и современную музыку, которую сейчас композиторы пишут именно для народных оркестров. То есть народный оркестр играет абсолютно все.О народном оркестре Валентин Лобанов может говорить вдохновленно, долго и со вкусом – он описывает его мягкость, подвижность, особое звучание.Худрук вспоминает, что изначально игра на народных инструментах считалась "низким жанром": при царском дворе были скоморохи, потешники, они подтрунивали и высмеивали, это не всем нравилось.- Поэтому считалось, что это искусство низкое, от сохи. И это отношение до сих пор еще присутствует. Сейчас наша главная задача – публику воспитывать, развлекая. Народные инструменты очень хорошо для этого подходят. Мои коллеги из Белгородской филармонии, оркестр в 60 человек, делали в "Крокус Сити Холле" программу с Noise MC. Был полный аншлаг. Вот такая форма подачи русского народного инструмента, нашего национального колорита для молодежи.Оркестр русских народных инструментов им. Шендерева и его участники не только играют, но и всячески популяризируют в Крыму русские народные инструменты. Например, они придумали отмечать на полуострове День балалайки и создали "Крым-баян-фест".Новые инструменты от мастеров для мастеровСейчас у оркестра есть свое помещение для репетиций от Крымской государственной филармонии, есть концертные площадки, есть инструменты, в том числе и недавно купленные.- Буквально две недели назад мы получили часть ударных инструментов. Они уникальные. Таких, наверное, и нет в Крыму. Например, колокола, французские колокольчики пришли, большой барабан, флейта пикколо, перкуссия, тарелки... Еще ждем большие литавры, виброфон, ксилофон… Также мастер нам делает балалайки, домры, контрабасы. Ждем. 15 лет все струнные были наши собственные – мы их нашли, купили и на них играли.Сам Валентин Лобанов изначально баянист. Желание играть на этом инструменте с детства было таким сильным, что в музучилище на баян поступал два раза. Но за весь срок руководства оркестром им. Шендерева за баян Лобанов сел всего один раз. И это был форс-мажор.Русские блиныМузыканты оркестра, бывает, уходят из оркестра, по каким-то личным причинам. Но возвращаются. Потому что сюда тянет."Все, кто основал этот ансамбль - они просто хотели играть. Мы все друг друга понимали, никто никого не унижал. Кто-то у нас сильнее, кто-то слабее, но мы все очень хорошо друг к другу относимся. Этот коллектив, он как-то свершился, он как кулачок: все время держится вместе", - рассказывает об этом Энвер Сеит-Абдулов.Контрабасист Рала Куртаметов о руководителе отзывается просто:- Он уже 15 лет руководит оркестром. Ну, соответственно, руководитель он хороший, потому что сохранил коллектив в течение этих трудных 15 лет."Наш дирижер - очень грамотный и начитанный, очень ответственно подходит к репетициям, которые проходят очень интересно: Валентин Анатольевич четко знает, чего он хочет, и добивается поставленной цели, находит подход к каждому музыканту", - берет слово флейтистка Нина Бережная.А большую сыгранность музыкантов, удивляющую многих материковых мэтров, объясняет не только общей работой, но и теплыми, человеческими отношениями между оркестрантами. Она с улыбкой вспоминает, как на прошлой неделе оркестр дружно в репетиционном зале отмечал масленицу: крымские музыканты разных национальностей, любители русских народных инструментов угощались русскими блинами за общим круглым столом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ольга Леонова
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60
крым, музыка, общество, культура, оркестр
Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны

Крымскому оркестру народных инструментов имени Шендерева 15 лет - история и современность

07:13 09.03.2025
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных инструментов: домры и балалайки свои, помещения для репетиций нет, гастроли – за свои средства. Через 15 лет оркестр русских народных инструментов им. Г. Шендерева стал государственным. Какому слушателю сейчас нужна музыка для баяна и балалаек, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.

Как все начиналось

На пюпитрах раскрытые ноты. Только что оркестр репетировал "Волжские картины" композитора Георгия Шендерева – крымчанина, жившего в небольшом селе под Судаком, который написал множество произведений для народных инструментов. Много десятилетий их играют по всему миру, в том числе и на самых больших и значимых концертных площадках.
Энвер Сеит-Абдулов только что солировал на баяне, и на его смуглом лице отображалась вся гамма чувств, которые умелые руки музыкантов высвобождают из нот. В ансамбле он со дня основания.

- У Шендерева музыка очень красивая, она такая разнообразная. В "Волжских картинах" есть своеобразный колорит, и мы пытаемся показать эти мотивы музыки казанских татар, уфимцев, марийцев... Шендерев очень хорошо прочувствовал это, я не знаю, может быть, у него есть какие-то корни с Волги.

Энвер – заслуженный артист Республики Крым. Но в оркестре есть и более молодые специалисты. И не только крымчане.
"У нас изначально 15 человек было. Мы добавили в том числе наших бывших выпускников музыкального училища. К нам 10 лет назад переехала одна домристка из Красноярска. Она долго ждала, когда у нас появится место. У нас же специфика: в Крыму нет консерватории, то есть нет и кадров, профессионально играющих на народных инструментах очень мало. Фактически здесь в оркестре собраны все, кто играет профессионально. Почему нет больше народников? Потому что дети, которые заканчивают наше музыкальное училище, уезжают в консерватории на материк и там остаются", - беседуем мы с худруком оркестра Валентином Лобановым.
Он севастополец, выпускник Симферопольского музучилища и Донецкой консерватории, возглавил оркестр 15 лет назад и стал в Крыму популяризатором русской народной музыки.
По его словам, оркестр был создан в том числе и для того, чтобы "задержать" музыкальные кадры на полуострове тогда, когда государству народная музыка – особенно русская – совсем не была нужна.
- Ровно 15 лет назад я в музыкальном училище как раз возглавлял студенческий народный оркестр и работал в нем дирижером. И сейчас работаю. И мне позвонили педагоги, говорят, мы вот тут сидим, нас 16 человек, чай пьем, думаем, что делать. Я говорю, ну давайте. И уже на первую репетицию с партитурами пришел, мы через месяц на телевидении записали программу. Потом мы официально числились при Центре эстрадного искусства симферопольской администрации, у нас были четыре ставки на весь оркестр.
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет

Балалайка и Noise MC

- Кто наш слушатель? Разные люди. Те, кто любит народную музыку и звучание народных инструментов, потому что сейчас они – большая редкость. В советское время эту музыку передавали по радио и телевидению, была такая культурная политика. Это не совсем академическая музыка, хотя оркестры имеют название академических оркестров, что указывает, в первую очередь, на их репертуар. Народный оркестр - это своеобразный синтез, включающий в себя классическую, народную и современную музыку, которую сейчас композиторы пишут именно для народных оркестров. То есть народный оркестр играет абсолютно все.
О народном оркестре Валентин Лобанов может говорить вдохновленно, долго и со вкусом – он описывает его мягкость, подвижность, особое звучание.
- Если брать скрипочку, у нее смычок идет по струне, и звук получается протяжный, а в наших инструментах – домре, балалайке - звук гаснет быстро. Но за счет ударности создается эффект какого-то трепета, шелеста березовых листьев, волны. То есть природные эффекты народный оркестр очень хорошо озвучивает.
Худрук вспоминает, что изначально игра на народных инструментах считалась "низким жанром": при царском дворе были скоморохи, потешники, они подтрунивали и высмеивали, это не всем нравилось.
- Поэтому считалось, что это искусство низкое, от сохи. И это отношение до сих пор еще присутствует. Сейчас наша главная задача – публику воспитывать, развлекая. Народные инструменты очень хорошо для этого подходят. Мои коллеги из Белгородской филармонии, оркестр в 60 человек, делали в "Крокус Сити Холле" программу с Noise MC. Был полный аншлаг. Вот такая форма подачи русского народного инструмента, нашего национального колорита для молодежи.
Оркестр русских народных инструментов им. Шендерева и его участники не только играют, но и всячески популяризируют в Крыму русские народные инструменты. Например, они придумали отмечать на полуострове День балалайки и создали "Крым-баян-фест".
© РИА Новости КрымКрымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет

Новые инструменты от мастеров для мастеров

Сейчас у оркестра есть свое помещение для репетиций от Крымской государственной филармонии, есть концертные площадки, есть инструменты, в том числе и недавно купленные.
- Буквально две недели назад мы получили часть ударных инструментов. Они уникальные. Таких, наверное, и нет в Крыму. Например, колокола, французские колокольчики пришли, большой барабан, флейта пикколо, перкуссия, тарелки... Еще ждем большие литавры, виброфон, ксилофон… Также мастер нам делает балалайки, домры, контрабасы. Ждем. 15 лет все струнные были наши собственные – мы их нашли, купили и на них играли.
Сам Валентин Лобанов изначально баянист. Желание играть на этом инструменте с детства было таким сильным, что в музучилище на баян поступал два раза. Но за весь срок руководства оркестром им. Шендерева за баян Лобанов сел всего один раз. И это был форс-мажор.
- Один раз я играл с нашим коллективом корейскую программу, к нам оттуда приезжали наши коллеги. Пьесу должны были играть на корейском национальном инструменте каягым. Но солист не приехал. Пришлось мне сделать переложение для баяна, и я эту партию сыграл.
© РИА Новости КрымКрымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым
Крымскому оркестру народных инструментов им. Шендерева 15 лет

Русские блины

Музыканты оркестра, бывает, уходят из оркестра, по каким-то личным причинам. Но возвращаются. Потому что сюда тянет.
"Все, кто основал этот ансамбль - они просто хотели играть. Мы все друг друга понимали, никто никого не унижал. Кто-то у нас сильнее, кто-то слабее, но мы все очень хорошо друг к другу относимся. Этот коллектив, он как-то свершился, он как кулачок: все время держится вместе", - рассказывает об этом Энвер Сеит-Абдулов.
Контрабасист Рала Куртаметов о руководителе отзывается просто:
- Он уже 15 лет руководит оркестром. Ну, соответственно, руководитель он хороший, потому что сохранил коллектив в течение этих трудных 15 лет.
"Наш дирижер - очень грамотный и начитанный, очень ответственно подходит к репетициям, которые проходят очень интересно: Валентин Анатольевич четко знает, чего он хочет, и добивается поставленной цели, находит подход к каждому музыканту", - берет слово флейтистка Нина Бережная.
А большую сыгранность музыкантов, удивляющую многих материковых мэтров, объясняет не только общей работой, но и теплыми, человеческими отношениями между оркестрантами. Она с улыбкой вспоминает, как на прошлой неделе оркестр дружно в репетиционном зале отмечал масленицу: крымские музыканты разных национальностей, любители русских народных инструментов угощались русскими блинами за общим круглым столом.
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