https://crimea.ria.ru/20250309/narodnyy-kolorit-dlya-kogo-v-krymu-igrayut-domry-i-bayany-1144748250.html

Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны

Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Народный колорит: для кого в Крыму играют домры и баяны

15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-09T07:13

2025-03-09T07:13

2025-03-08T20:36

эксклюзивы риа новости крым

крым

музыка

общество

культура

оркестр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144764820_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a85650a733795f4f1f707766dd452951.jpg

15 лет назад в еще украинском Крыму преподаватели музыкальных школ и музыкального училища Симферополя на голом энтузиазме создали оркестр русских народных инструментов: домры и балалайки свои, помещения для репетиций нет, гастроли – за свои средства. Через 15 лет оркестр русских народных инструментов им. Г. Шендерева стал государственным. Какому слушателю сейчас нужна музыка для баяна и балалаек, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Как все начиналосьНа пюпитрах раскрытые ноты. Только что оркестр репетировал "Волжские картины" композитора Георгия Шендерева – крымчанина, жившего в небольшом селе под Судаком, который написал множество произведений для народных инструментов. Много десятилетий их играют по всему миру, в том числе и на самых больших и значимых концертных площадках.Энвер Сеит-Абдулов только что солировал на баяне, и на его смуглом лице отображалась вся гамма чувств, которые умелые руки музыкантов высвобождают из нот. В ансамбле он со дня основания.Энвер – заслуженный артист Республики Крым. Но в оркестре есть и более молодые специалисты. И не только крымчане."У нас изначально 15 человек было. Мы добавили в том числе наших бывших выпускников музыкального училища. К нам 10 лет назад переехала одна домристка из Красноярска. Она долго ждала, когда у нас появится место. У нас же специфика: в Крыму нет консерватории, то есть нет и кадров, профессионально играющих на народных инструментах очень мало. Фактически здесь в оркестре собраны все, кто играет профессионально. Почему нет больше народников? Потому что дети, которые заканчивают наше музыкальное училище, уезжают в консерватории на материк и там остаются", - беседуем мы с худруком оркестра Валентином Лобановым.Он севастополец, выпускник Симферопольского музучилища и Донецкой консерватории, возглавил оркестр 15 лет назад и стал в Крыму популяризатором русской народной музыки.По его словам, оркестр был создан в том числе и для того, чтобы "задержать" музыкальные кадры на полуострове тогда, когда государству народная музыка – особенно русская – совсем не была нужна.- Ровно 15 лет назад я в музыкальном училище как раз возглавлял студенческий народный оркестр и работал в нем дирижером. И сейчас работаю. И мне позвонили педагоги, говорят, мы вот тут сидим, нас 16 человек, чай пьем, думаем, что делать. Я говорю, ну давайте. И уже на первую репетицию с партитурами пришел, мы через месяц на телевидении записали программу. Потом мы официально числились при Центре эстрадного искусства симферопольской администрации, у нас были четыре ставки на весь оркестр.Балалайка и Noise MC- Кто наш слушатель? Разные люди. Те, кто любит народную музыку и звучание народных инструментов, потому что сейчас они – большая редкость. В советское время эту музыку передавали по радио и телевидению, была такая культурная политика. Это не совсем академическая музыка, хотя оркестры имеют название академических оркестров, что указывает, в первую очередь, на их репертуар. Народный оркестр - это своеобразный синтез, включающий в себя классическую, народную и современную музыку, которую сейчас композиторы пишут именно для народных оркестров. То есть народный оркестр играет абсолютно все.О народном оркестре Валентин Лобанов может говорить вдохновленно, долго и со вкусом – он описывает его мягкость, подвижность, особое звучание.Худрук вспоминает, что изначально игра на народных инструментах считалась "низким жанром": при царском дворе были скоморохи, потешники, они подтрунивали и высмеивали, это не всем нравилось.- Поэтому считалось, что это искусство низкое, от сохи. И это отношение до сих пор еще присутствует. Сейчас наша главная задача – публику воспитывать, развлекая. Народные инструменты очень хорошо для этого подходят. Мои коллеги из Белгородской филармонии, оркестр в 60 человек, делали в "Крокус Сити Холле" программу с Noise MC. Был полный аншлаг. Вот такая форма подачи русского народного инструмента, нашего национального колорита для молодежи.Оркестр русских народных инструментов им. Шендерева и его участники не только играют, но и всячески популяризируют в Крыму русские народные инструменты. Например, они придумали отмечать на полуострове День балалайки и создали "Крым-баян-фест".Новые инструменты от мастеров для мастеровСейчас у оркестра есть свое помещение для репетиций от Крымской государственной филармонии, есть концертные площадки, есть инструменты, в том числе и недавно купленные.- Буквально две недели назад мы получили часть ударных инструментов. Они уникальные. Таких, наверное, и нет в Крыму. Например, колокола, французские колокольчики пришли, большой барабан, флейта пикколо, перкуссия, тарелки... Еще ждем большие литавры, виброфон, ксилофон… Также мастер нам делает балалайки, домры, контрабасы. Ждем. 15 лет все струнные были наши собственные – мы их нашли, купили и на них играли.Сам Валентин Лобанов изначально баянист. Желание играть на этом инструменте с детства было таким сильным, что в музучилище на баян поступал два раза. Но за весь срок руководства оркестром им. Шендерева за баян Лобанов сел всего один раз. И это был форс-мажор.Русские блиныМузыканты оркестра, бывает, уходят из оркестра, по каким-то личным причинам. Но возвращаются. Потому что сюда тянет."Все, кто основал этот ансамбль - они просто хотели играть. Мы все друг друга понимали, никто никого не унижал. Кто-то у нас сильнее, кто-то слабее, но мы все очень хорошо друг к другу относимся. Этот коллектив, он как-то свершился, он как кулачок: все время держится вместе", - рассказывает об этом Энвер Сеит-Абдулов.Контрабасист Рала Куртаметов о руководителе отзывается просто:- Он уже 15 лет руководит оркестром. Ну, соответственно, руководитель он хороший, потому что сохранил коллектив в течение этих трудных 15 лет."Наш дирижер - очень грамотный и начитанный, очень ответственно подходит к репетициям, которые проходят очень интересно: Валентин Анатольевич четко знает, чего он хочет, и добивается поставленной цели, находит подход к каждому музыканту", - берет слово флейтистка Нина Бережная.А большую сыгранность музыкантов, удивляющую многих материковых мэтров, объясняет не только общей работой, но и теплыми, человеческими отношениями между оркестрантами. Она с улыбкой вспоминает, как на прошлой неделе оркестр дружно в репетиционном зале отмечал масленицу: крымские музыканты разных национальностей, любители русских народных инструментов угощались русскими блинами за общим круглым столом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской областиПосле Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, музыка, общество, культура, оркестр